Lourdes María León, la hija de Madonna, revoluciona Madrid con un vestido transparente y el pecho al aire

La hija mayor de Madonna, Lourdes María León, siempre ha estado vinculada con el mundo de la moda y del espectáculo. A lo largo de su carrera, la joven de 26 años ha sido imagen de diferentes firmas de moda e incluso ha desfilado para Stella McCartney. Sin embargo, parece que ha querido seguir los pasos de su madre y dar el salto al mundo musical con Go (Chemical X), un EP con cinco canciones que combinan la música electrónica y el pop 'arty', y que la arista va a presentar en España en el festival Brava, que tiene lugar este fin de semana en Madrid.

Sin embargo, más allá de su actuación, Lourdes León también se ha dejado ver en la fiesta de una conocida revista de moda en la capital: la Vogue Fashion's Night Out, que tuvo lugar este jueves 21 de septiembre y a la que también acudieron otras personalidades de la moda y la música.

Para este evento, Lolahol (tal y como dicta su nombre artístico) eligió un look que quiso llevar totalmente al extremo, demostrando así su carácter único heredado de su madre.

El look de Lolahol que ha revolucionado la noche madrileña

La hija de Madonna posó en el 'photocall' del evento de moda de manera muy seductora y empoderada con un vestido totalmente transparente, confeccionado en gasa en color grisáceo con estampado de rayas y figuras multicolor de Jean Paul Gaultier, que combinó con unas botas de estilo 'cowboy' y un bolso negro con asa de cadena XL.

Los vestidos transparentes son una de las tendencias más arriesgadas que nos ha dejado este 2023 y que cada vez es más común ver en eventos y alfombras rojas. La última en lucir el suyo, antes de Lourdes, fue la mismísima Bad Gyal que acudió a recoger un premio entregado por los reyes de España con un diseño que dejaba entrever su cuerpo, y como no podía ser de otra manera, la hija de Madonna no se iba a quedar atrás. De su look ha llamado la atención que la joven ha decidido solo lucir un tanga negro como ropa interior y llevar su pecho totalmente al aire, que se transparenta y se aprecia con facilidad bajo el vestido.

La modelo e hija de Maddona posa en el 'photocall' de la fiesta de una conocida revista de moda celebrada en Madrid Europa Press via Getty Images

Como 'beauty look' ha llevado su melena morena peinada con raya en medio y lisa, así como un maquillaje en el que destaca el perfilado de labios. Sin duda, con este 'outfit' Lourdes León muestra su seguridad en sí misma y ha conseguido revolucionar la noche madrileña.

La modelo e hija de Madonna, Lourdes Leon, posa durante el photocall de la Vogue Fashion's Night Out

