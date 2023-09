Bad Gyal recoge un premio con un vestido transparente (y casi sin ropa interior)

Bad Gyal tiene sólo 26 años de edad y ya se ha convertido en una de las artistas favoritas de la generación Z. La catalana presume de un estilo 'Y2K' y se atreve a lucir todas las tendencias más llamativas tanto en el escenario como fuera de él. La última aparición de la cantante ha sido junto a los mismísimos reyes de España.

Con motivo de la gala de la primera edición de los premios La Vanguardia, que tuvo lugar la pasada noche de lunes en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, la reina Letizia y el rey Felipe VI se trasladaron hasta Barcelona para hacer entrega de dichos galardones.

Por supuesto, la reina Letizia volvió a deslumbrar con su estilismo elegido que, para muchos, fue uno de los más sofisticados de su carrera en la Casa Real. Para la ocasión, doña Letizia eligió un vestido negro midi con bordado de flores dorados en lurex de Dries Van Noten, una firma de lujo belga que pertenece al grupo Puig. Sin embargo, no ha sido la única que se ha convertido en el centro de atención por su look, sino que Bad Gyal, que era una de las galardonadas por el conocido periódico, no dejó a nadie indiferente con su 'outfit'.

El vestido 'semidesnudo' de Bad Gyal

La joven catalana se ha convertido en una de las españolas más escuchadas del planeta, por detrás de otras dos catalanas, Rosalía y Aitana. Actualmente, Bad Gyal cuenta con un total de 21 discos de platino y 5 de oro, fruto del trabajo de su música urbana y sus shows atrevidos. Toda esta trayectoria se vio reflejada en el galardón al Talento joven internacional que la misma artista recogió de las manos de la reina Letizia.

os reyes de España, Felipe VI y Letizia, acompañados de la vicepresidenta en funciones, Nadia Calviño (3i) y Javier Godó (2d), posan con Sol Daurella (i), Ignacio Cirac (2i), Bad Gyal (4i), Lita Cabellut (4d) , Grant Daltón (3i) Marc Puig (d), premiados de la primera edición de los Premios La Vanguardia, creado por el Grupo Godo, este lunes, en Barcelona. EFE/ Quique García EFE

Para la ocasión, Bad Gyal no abandonó su estilo 'Y2K' e impactó con un vestido totalmente transparente, muy corto y formado por piezas metalizadas en plata que dejaba entrever su cuerpo, que no llevaba ropa inteiror. Se trata de un diseño firmado por Paco Rabanne que la cantante combinó con unas sandalias de tacón alto y su clásica melena rubia lisa.

Bad Gyal muestra su vestido en sus Stories de Instagram

Respecto al maquillaje, destaca sus labios perfilados y sus ojos enmarcados por pestañas postizas. A la hora de recoger el premio, la catalana dio un discurso cargado de humildad: "No me considero un referente ni un modelo a seguir. Soy una chica normal que ha encontrado su refugio en la música. Considero referentes a nuestras jugadoras de fútbol, que en los últimos días han demostrado que han luchado por cosas que todavía son necesarias", demostrando además ese feminismo que tanto reclama en las letras de sus canciones.



