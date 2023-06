La Zowi tiene el 'micro bikini' más sexy que va a incendiar Instagram este verano

En tan solo un par de años, la Zowi ha pasado de ser una completa desconocida a convertirse en todo un fenómeno de masas, siendo cabeza de cartel en los festivales, vendiendo todas las entradas de sus conciertos y ocupando los puestos más altos de las listas de canciones más escuchadas.

La cantante no solo tiene un estilo musical muy reconocible, donde destaca en el trap, sino también una estética única con la que la reconocemos allá donde va. Su estilo sexy y transgresor le ha convertido en un referente en el estilo 'chica de barrio', con unos looks que no paran de copiar sus fans.

Este espíritu tan rebelde y atrevido encaja a la perfección con los valores de la marca española Oh! Misssy, por lo que han decidido que la hispanofrancesa se convierta en la imagen de su nueva colección de bikinis. Con unas imágenes de campaña de lo más sensual, el modelo que lleva La Zowi es uno de los más atrevidos.

El bikini de La Zowi para Oh! Misssy Nacho Casado

En las imágenes promocionales, la cantante posa con un 'micro bikini' que no solo va a incendiar las redes, sino que se va a convertir en uno de los más deseados este verano. Su top en triángulo consigue dar la ilusión óptica de un pecho más grande, mientras que la braguita consigue que las piernas parezcan más largas, los muslos más redondeados y la cintura más pequeña.

La prenda sigue las tendencias de moda de baño más potentes de la temporada, como el diseño 'minimal' de la parte de abajo, la lazada en el centro del sujetador y el tiro alto de las tiras de la braguita del bikini. Por otro lado, el neón del verde potencia el bronceado y da un toque más cálido a la piel.

'Bikini Top Matrix' de Oh! Misssy Cortesía

Lo podemos encontrar en la web de la marca como Bikini Top Matrix a un precio de 35 euros en las tallas XS/S y M/L, aunque eso sí, es solo apto para las más atrevidas que quieran desafiar a la censura de Instagram.

