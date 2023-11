El abrigo 'teddy' de María Pombo combina con todos tus vestidos y está rebajado

El clan Pombo parece estar de estreno en todos los sentidos. No solo con su próximo documental en la plataforma de 'streaming' Amazon Prime el próximo 29, también con sus compras de invierno que despiertan el ansia viva a cualquier 'fashionista' y amante de los descuentos. En esta ocasión, la culpable de que queramos ir corriendo a gastar el dinero es María Pombo con un abrigo 'teddy' irresistible.

Madrugando y recuperada de la noche de los Grammy Latino, María Pombo compartía vía Instagram el que será el abrigo imprescindible de este invierno con una buena noticia: está en descuento.

El abrigo 'teddy' de María Pombo Instagram / @mariapombo

La influencer celebra un outlet 'pop up' de su firma Name the Brand en Madrid y aprovechaba así para compartir con sus seguidores algunos de sus modelos favoritos de colecciones pasadas y de la actual, como este masculino abrigo 'teddy' que combinaba con un vestido muy corto negro y medias.

Con solapas XXL, cuatro botones delanteros y unas hombreras estructuradas muy retro, no podíamos evitar ficharlo para ir monísimas en todas las futuras comidas y cenas de diciembre. Te adelanto que es de lana, no pesa nada y tiene todo para ser una pieza muy versátil en tu vestidor.

El abrigo 'teddy' de María Pombo

Si creías que en Name the Brand solo podías encontrar vestidos de invitada o blusas bonitas, te equivocabas. Este invierno se han atrevido con piezas más especiales y calentitas, entre ellas este abrigo de corte masculino que enriquecerá tu armario.

El abrigo 'teddy' de María Pombo Instagram / @mariapombo

Confeccionado con un 60% de lana virgen, es ideal para llevar los días más fríos sobre tus vestidos cortos, ya que llega hasta el tobillo. Disponible en color caramelo, como el que lleva la influencer en sus stories de Instagram, o en negro para las más clásicas; es una de esas inversiones necesarias este invierno. Por suerte, se encuentra con un descuento del 25%. (Precio: 165€. Ref. Marienne).

