Pasar frío no es una opción... ¡ni si quiera en invierno! La bajada de temperatura, por supuesto, es inevitable; los frentes fríos se suceden hasta la llegada de la primavera, dejándonos días polares en los que discernir cómo vestirse es una locura. No hay prenda que no pertenezca al estilo après-ski que nos permita sobrellevar el mal tiempo sin tiritar cuando ponemos un pie en la calle; y, aunque es indiscutible que es una de las tendencias más fuertes de este invierno, también lo es que queremos aprovechar las prendas que hemos comprado en las segundas rebajas antes de que tengamos que hacer el cambio de armario.

La única solución, si esta es la determinación a la que llegamos, es jugar con las capas: el layering nos permite juntar varias prendas y superponerlas unas encima de otras para sacar partido a todas las piezas de nuestro armario. Incluidos los vestidos que tanto nos gustan y con los que tanto sufrimos en invierno al tener que llevar las piernas al descubierto (¡salvo que seamos fans de las botas mosqueteras!).

Claro que las botas de caña muy alta no son la única opción para cubrir el máximo de piel posible: gracias a TikTok e Instagram, hay una prenda que se ha viralizado entre las que no quieren renunciar a las faldas y los vestidos de invierno. Se trata de los leggings térmicos con forro polar interior, pero aspecto de pantis, que abriga las piernas tanto como un pantalón, pero asegurando el efecto que esperaríamos de unas medias. Son fáciles de conseguir en las tiendas más populares y, en la mayoría de casos, no exceden los 20 euros, convirtiéndose en una inversión baja con una rentabilidad asegurada.

Dónde comprar 'leggings' térmicos

Una de las opciones más populares es optar por la versión térmica de las medias tradicionales, una propuesta en la que aumenta la densidad del tejido para ofrecer una capa más calentita. El modelo negro de Women’Secret, que nos supone una inversión de menos de 10 euros, es perfecto para cuando llevamos vestido, falda o, incluso, para debajo de los pantalones en los días más fríos.

Las medias térmicas aumentan la densidad del tejido para ofrecer más 'confort'. Women'Secret

Si queremos evitar el color negro y buscamos el efecto de la media sobre la piel, el modelo que está viralizándose en redes sociales es nuestra mejor opción: interior con forro polar, pero con un diseño que incluye una capa de color carne como si fuera nuestra propia pierna. Con este modelo, que encontramos en muchas versiones en Amazon, luciremos ese efecto sin renunciar a la calidad de las propuestas térmicas.

El interior de estas mallas efecto piel es de forro polar. Amazon

Si preferimos un estilo más deportivo, podemos decantarnos por unos leggings térmicos como el modelo Wedze 100, de Decathlon, muy usado para las jornadas de nieve como prenda interior, que también puede adaptarse a nuestros estilismos diarios. Eso sí, siempre y cuando optemos por un calzado que cubra el tobillo, ya que esta propuesta, al no ser un panti, no cubre el pie.

Estos 'leggings' tienen un corte regular para adaptarse a diferentes siluetas. Decathlon

Botas altas: otra opción para llevar vestidos

Además de los leggings térmicos, la elección del calzado también puede influir (¡y mucho!) a la hora de resistir a las bajas temperaturas invernales. Así, las botas de caña alta (sí, han vuelto esta temporada) se convierten en nuestras mejores aliadas para ello. El modelo XL de Bershka reúne todas las tendencias de la temporada, por lo que son un must de nuestro armario: color blanco y suela track. Y, por supuesto, muy altas.

Esta bota tiene un diseño con suela 'track' y caña alta. Bershka

Si preferimos los modelos de tacón y en colores más clásicos, la caña alta también hace acto de presencia para protegernos del frío sin renunciar al estilo. Como muestra, el modelo Crush Milie, de Ulanka, con un tacón cómodo de 10 centímetros y caña flexible y ajustada de 36 centímetros.

La caña de este modelo es flexible para ajustarse a la pierna. Ulanka

