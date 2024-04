El curioso motivo por el que algunas lentejas flotan cuando las pones en remojo y otras no

Las lentejas son, sin duda, uno de los alimentos más utilizados en nuestra gastronomía, está en cualquier despensa de España. Y no sorprende porque, aunque muchas personas las reconozcan por el dicho “lentejas, comida de viejas, si quieres las comes y si no las dejas”, no dejan de ser una legumbre llena de beneficios nutricionales, riquísima y que se cocina a menudo y en diferentes recetas gracias a su versatilidad.

Sin embargo, hay algo que a todo el mundo le llama la atención con esta legumbre cuando se ponen a remojo. ¿Por qué algunas lentejas flotan y otras no? Puedes estar tranquilo, te traemos la explicación y que floten no significa que estén en mal estado.

El secreto está en las densidades

La ciencia nos da la explicación de por qué algunas lentejas flotan mientras otras se hunden en el agua, y es porque tienen densidades y estructuras internas distintas entre sí. Todas contienen una grandísima variedad de nutrientes como hierro, proteínas, fibra, etc., pero su composición puede variar dependiendo del tipo de lenteja, el tiempo que haya pasado desde su recolección, y el procesamiento que hayan tenido en la cadena de producción.

Plato de lentejas crudas Unplash

Las lentejas más densas tienden a hundirse en el agua porque tienen una menor cantidad de aire en su interior. Estas lentejas suelen ser más secas y compactas, lo que las hace tener una estructura más pesada y por eso se hunden cuando las ponemos a remojo.

Por el otro lado, las lentejas que flotan contienen más aire en su interior y son más porosas. Esto puede deberse a muchas razones: que haya quedado humedad en las lentejas después de su secado; que lleven mucho tiempo recolectadas (que sean lentejas viejas); que el proceso de producción haya sido menos riguroso; o, simplemente, que algún insecto se haya colado en la vaina donde se forman las lentejas y se haya comido parte del interior. Así, el aire que queda en su interior hace que floten en la superficie del agua en lugar de hundirse.

¿Se pueden comer las que flotan?

Aunque este hecho cause intriga, el que algunas lentejas floten mientras otras se hunden no afecta ni a la calidad del alimento ni a su sabor. Tanto las que se hunden como las que no, se pueden cocinar y consumir sin ningún tipo de miedo.

La única 'pega' es que no se cocinan por igual debido a la diferencia de densidades, es decir, las lentejas que flotan, al pesar menos, se cocerán antes que las que se han hundido, pero eso es insignificante para el resultado.

