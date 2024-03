Cómo hay que cocinar las lentejas para que no se queden duras

No hay persona en España que no haya escuchado eso de “lentejas, comida de vieja. Si quieres las comes o si no, las dejas”. Aunque no se entiende el porqué de este dicho, teniendo en cuenta que las lentejas son un tipo de legumbre muy versátil y que están llenas de sabor una vez se cocinan. Se pueden comer en guisos, en ensaladas, con arroz, con verduras, etc.

Además, son una fuente buenísima de proteína vegetal y hierro, lo cual, las hace muy interesantes para cualquier persona, nutricionalmente hablando. De hecho, los expertos recomiendan el consumo de legumbres de 2 a 3 veces por semana.

El problema que tienen —motivo para no querer hacerlas— es el desconocer cuanto tiempo de cocción necesitan para que queden al punto. Porque si nos pasamos, va a quedar una pasta de lentejas despellejadas muy poco apetecible. Aunque —por el contrario— si nos quedamos cortos de tiempo en los fogones, no habrá dentadura que lo soporte.

Pero puedes estar tranquilo, te explicamos cómo hay que cocinar las lentejas para que queden perfectas.

¿Hay que dejarlas en remojo para ablandarlas?

No. A diferencia de otras legumbres —alubias blancas, pintas, garbanzos— que sí que necesitan ponerse en remojo desde la noche anterior para conseguir que se ablanden y cocinarlas sin problema, las lentejas no tienen este requisito. Es algo sencillamente opcional.

Si quieres que se hagan más rápido, ponlas a remojo unas 12 horas. Así te ahorraras unos minutos de cocción. Pero si tienes tiempo, no las pongas en agua la noche anterior, porque de esta forma —en seco— conservaran todos sus nutrientes, a diferencia de si han estado en remojo.

Cómo cocinar lentejas y que no queden duras

Para hacer unas lentejas en la cazuela de siempre, la convencional, solo vas a necesitar abundante agua para cocerlas, sal, y las propias lentejas. Estos son los ingredientes esenciales, pero puedes añadir los que más te gusten para darle más sabor y propiedades nutritivas al plato, como verduras, chorizo, patata, arroz, etc.

Lo primero es poner las lentejas en la cazuela, cubrirlas con abundante agua y encender el fuego. Una vez rompan a hervir, se dejan a fuego medio-bajo durante 1 hora, aproximadamente. Cuando queden 5 minutos de cocción, añade la sal para conseguir una textura más espesa y que no te queden unas lentejas aguadas.

Sopa de lentejas rojas iStock

Otras formas de cocinar las lentejas

Las lentejas no solo se pueden cocinar en la cazuela convencional, y si vas mal de tiempo, lo mejor es que las hagas usando la gran aliada de las prisas en la cocina; la olla express.

En este caso, deberás introducir los ingredientes —agua, sal, lentejas, y los que quieras—en la olla, cerrarla bien y poner el fuego a máxima potencia. Una vez empiece a salir mucho vapor, se baja el fuego al mínimo y se dejan que se cocinen durante 20 minutos.

Como ves, usando una olla express puedes ahorrar mucho tiempo. Eso sí, recuerda que si las haces en la cazuela convencional, tienes que echar más agua que si las cocinas en la olla, porque en esta última tardan mucho menos en cocerse.

También te aconsejamos que antes de añadir las lentejas —a la olla express o a la cazuela—, hagas un sofrito con las verduras que más te gusten y con pimentón de la Vera, que le va a dar un sabor espectacular al plato.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las mejores novedades para disfrutar al máximo del placer de comer.