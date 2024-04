Tu horóscopo diario: domingo 28 de abril de 2024

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el domingo 28 de abril de 2024. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Habrá riesgo de tensiones o incluso disputas en el ámbito familiar o con los seres queridos más cercanos, que hoy podría ser un poco mayor, sobre todo porque, ya sea con razón o sin ella, te podrías mostrar más colérico o despótico de lo que suele ser habitual, y podrías pagarlo con tu pareja o con quienes convives.

Tauro

Hoy de cara al exterior te mostrarás tranquilo, constructivo y colaborador, sin embargo, en tu interior van a reinar emociones no demasiado positivas, nostalgias, preocupaciones o incertidumbre. Nada malo sucede, y lo que se espera es bueno, pero tus biorritmos hoy no van a estar muy positivos, aunque no hay causa.

Géminis

Hoy mostrarás un poco más tu lado más inestable en las relaciones íntimas. Tendencia a cansarte de lo que has tenido hasta el momento, o, simplemente, a una inestabilidad o malestar interior sin que exista una causa lógica. En realidad no va a ser un mal día, aunque esto no significa que tú te lo vayas a pasar muy bien.

Cáncer

Es un día favorable para los sentimientos, o al menos tú lo percibirás de esta manera. Pero aunque vivas algunos momentos de ilusión o incluso de felicidad, no debes olvidar que siempre tiendes a vivir en un mundo de sueños y emociones, y lo que hoy es real para ti, mañana podría ser muy diferente. No te ilusiones.

Leo

Hoy te espera un típico día de esos que se inician con una mañana bastante crispada, o quizás serás tú quien vas a estar de ese modo, pero ya por la tarde será mucho mejor e incluso tendrás algunos momentos muy felices o placenteros. Debes sujetar tu carácter, porque si sospechas que el día será malo, al final verás que no.

Virgo

El destino te va a conceder un día realmente agradable y en el que podrás vivir experiencias emocionales de paz y armonía, ya sea con tus seres queridos o incluso con alguien que conozcas y entre en tu vida del modo más positivo, en forma de amistad o amor. Este es un buen momento para abrirte a los demás y relacionarte.

Libra

Hoy te espera un día agridulce, ya que, por un lado, tendrás la posibilidad de vivir algunos momentos realmente joviales y de gran placer o felicidad; sin embargo, por otro lado, en tu interior, y sin que nadie se entere, también tendrás cierta inquietud en relación con la nueva semana que se inicia y los problemas pendientes.

Escorpio

Si hoy tienes pensado hacer algún viaje de placer, es muy probable que se te complique y surjan imprevistos que te lo podrían amargar un poco, aunque, en realidad, esto no significa que vaya a salir mal. Hagas lo que hagas, hoy te podrían salir algunas piedras en tu camino. No esperes encontrar un día lleno de paz y armonía.

Sagitario

La influencia de Urano hará que este sea un día estupendo para afrontar situaciones nuevas, viajar, alejarte todo lo posible de tu entorno cotidiano y, sobre todo, tomar contacto con la naturaleza, ya sea en forma de campo, mar, montaña o bosque, que te ayudará mucho a revitalizarte y encontrarte de nuevo con lo mejor de ti.

Capricornio

Hoy tendrás tendencia a sacar tu lado más práctico y resolver problemas domésticos o familiares. Lo vas a vivir casi como un día de trabajo, solo que haciendo cosas que te van a importar mucho más y que estarán relacionadas con tu vida íntima u otro tipo de temas personales o vocacionales. Mejor por la tarde que en la mañana.

Acuario

Este día te traerá importantes alegrías y realizaciones en el amor o la amistad, ya que muchas veces estos sentimientos suelen ser para ti, prácticamente, la misma cosa. Quizás una gran relación de amistad se termine transformando en amor, o podría llegar a tu vida alguien muy importante de la mano de tu amigo más querido.

Piscis

Todo indica que hoy te espera un día de abundantes problemas, en su mayoría domésticos, pero también podrías tener algún choque o conflicto con tu pareja u otros familiares. Será muy importante la actitud que tomes, porque de forma inconsciente hoy vas a estar más guerrero y reivindicativo que en otros momentos. Cuidado.