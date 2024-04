La tremenda bronca de Rafa Nadal al juez de silla en la Caja Mágica: "¡He parado y he marcado la bola!"

Rafa Nadal volvió a hacer magia este sábado sobre la tierra batida del Mutua Madrid Open para derrotar a Álex de Miñaur en un partido titánico... que dejó un momento de polémica: el balear protagonizó un monumental cabreo con el juez de silla durante el primer set.

Se estaba jugando mucho el tenista manacorí, pues tenía en su mano confirmar la rotura del servicio del australiano en el segundo juego y no había arrancado bien su saque, cuando tuvo lugar la controvertida acción.

El marcador mostraba un 30-15 en su contra cuando De Miñaur restó fuera el saque de Nadal, que devolvió la pelota débilmente antes de acercarse a la línea del fondo de la pista y señalar con la raqueta la marca de la bola del jugador oceánico al ver que Fergus Murphy, árbitro del encuentro, no la marcaba como fuera.

Pese al gesto de Rafa, el colegiado irlandés se limitó a conceder el 40-15 a su rival, lo que inició una acalorada reclamación por parte del ganador de 22 Grand Slams. "No te he visto pedir ningún challenge", replicó el juez cuando el español se acercó a su asiento. "¡He parado y he marcado la bola!", decía, con incredulidad, el balear, mientras Murphy insistía en que no había requerido el ojo de halcón.

"Si yo he parado, no necesito pedir un challenge", argumentó Nadal. "Si paro y marco la bola, no significa que estoy pidiendo un challenge, significa que quiero seguir jugando. Eso es lo que tú entiendes", continuó el español ante la insistencia del juez de silla en que debía verbalizar la petición del uso del ojo de halcón.

"Tienes que decir inmediatamente challenge. Te he visto parar, pero no te he visto pedir un challenge", sentenció Murphy, lo que terminó por agotar la paciencia de Nadal. "Llama al supervisor, por favor", le pidió, poco antes de continuar con el juego y de que la realización mostrase que, efectivamente, la bola había ido fuera.

Una vez concluyó el juego, que cayó del lado de De Miñaur, que neutralizó la rotura de servicio, Rafa habló con el supervisor de la ATP para criticar de manera tajante la actuación de Murphy: "Lo que sí puedes hacer es decirle lo que hace mal, díselo para los siguientes partidos. Siempre es lo mismo con él".