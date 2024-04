Los dos emojis que usan los menores para acceder a contenido explícito en Internet

Los primeros emoticonos fueron creados por el científico Scott Elliot Fahlman en 1982 para ayudar a distinguir el tono de los mensajes en un tablón de mensajes electrónicos. En 1999, se introdujeron los primeros emojis a color, diseñados por Shigetaka Kurita, inspirados en la cultura japonesa. Hoy en día, es raro es que alguien no los utilice en las conversaciones de WhatsApp o de cualquier plataforma o red social.

Dicho esto, parece que tienen más usos que las meras conversaciones, pues un profesor de primaria ha publicado un hilo en X, antiguo Twitter, en el que ha alertado sobre una función de los emojis en el buscador de YouTube. Esta consiste en que, utilizando dos emoticonos específicos, se puede encontrar contenido pornográfico explicito en la plataforma.

Búsqueda de porno en YouTube con emojis

Como decimos, un profesor de primaria ha avisado sobre una práctica que sus propios alumnos le confesaron que existía. Tal y como se puede leer en el hilo, habla de dos emoticonos concretos. Uno de ellos es el de la cara sonrojada a modo de sorpresa con los ojos totalmente abiertos y el otro es el de la cara dando un beso con un corazón en la boca. (😳😘). Al ponerlos en la barra de búsqueda de YouTube y hacer clic en buscar, se aprecian escenas de 'contenido sexual'.

No es un contenido sexual como tal, es decir, no es explícito, pero sí es evidente que se aprecian atributos físicos tanto femeninos como masculinos y una serie de vídeos que incitan a la violencia. Además de todo esto, también se pueden apreciar imágenes, términos y expresiones que normalizan actitudes y comportamientos violentos. Esto no es ningún tipo de fallo en el sistema o en el buscador de la plataforma.

Lo que sucede es que los emoticonos se interpretan como signos de puntuación y números, es decir, un lenguaje que nosotros no vemos y que YouTube no lo relaciona con ese tipo de contenido. Lo negativo es que no se puede solucionar con el control parental y en la búsqueda solo se verán los iconos, dando a entender que no hay nada de que preocuparse.

La parte positiva es que en YouTube Kids, el modo de la plataforma para niños, no funciona y el contenido es adecuado. Veremos si desde Google adoptan algún tipo de decisión o ajuste para que no se puedan incluir emoticonos en la barra de búsqueda y evitar que este tipo de contenido aparezca a menores de edad.

">

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.