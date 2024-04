Estas son las rupturas de los famosos más sonadas en lo que llevamos en 2024

No hemos llegado ni a mediados de año cuando se puede decir que, por ahora, está siendo un año propicio para el amor entre las celebrities. Porque, en comparación con otros años, la cantidad de parejas de famosos que han roto en este 2024 ha sido bastante baja. Y quién sabe si todavía hubiese tiempo para una posible reconciliación.

Claro que también hay a quien le ha tocado pasar ya por ese mal trago, que quizá con el tiempo sientan como que fue el adecuado o incluso les podría parecer que lo llevaron a cabo muy tarde. En los casos más recientes encontramos a Alba Carrillo, quien anunciaba el fin de semana pasado su ruptura con Álex Coves tras cuatro meses de amor, o la muy sonada del actor cubano-estadounidense William Levy.

Aquí, una lista de celebrities que ya se han separado este 2024 —sin contar las que se han conocido este año pero que tuvieron lugar en 2023, como es el caso de Yolanda Ramos y Mario Matute—.

Romeo Beckham y Mia Regan

Mia Regan y Romeo Beckham. WireImage

Cinco años de relación se han ido al traste en cuanto se han ido a vivir juntos. Un mes han durado juntos Romeo Beckham y Mia Regan, ambos de 21 años, desde que decidiesen mudarse a una casa —en realidad, una increíble mansión de varios millones de euros— y la modelo ha regresado al nido de sus padres. Aun así, parece que se siguen llevando muy bien como amigos e incluso Victoria Beckham le ha comentado a Regan en Instagram a pesar de no ser ya su suegra. Quizá vuelvan, como hicieron en 2022.

Nicki Nicole y Peso Pluma

Peso Pluma y Nicki Nicole en los Grammy 2024. Getty Images

"Estoy contento de vivir mis primeros Grammy con mi novia hermosa. Es guapísima. Aplausos para ella. A ella le dedico todos mis triunfos", dijo Peso Pluma en la gala de los susodichos premios a principios de febrero. Sin embargo, apenas unos días después salía a la luz que le había sido infiel tras la SuperBowl, caminando con otra mujer por un casino de Las Vegas. Inmediatamente después, Nicki Nicole borraba todas sus fotografías con el cantante en Instagram y publicaba un comunicado que comenzaba con las palabras "El respeto es parte necesaria del amor".

Chiara Ferragni y Fedez

Chiara Ferragni y Fedez. Europa Press

"Chiara y yo hemos pasado por muchos momentos difíciles, mi enfermedad... Han sido tres años muy complicados y, lamentablemente, no aguantamos", ha dicho Fedez sobre las razones de su separación de Chiara Ferragni tras ocho años de matrimonio y dos hijos en común. De hecho, se habló de que el Pandoro Gate —la influencer fue sancionada con un millón de euros por una práctica comercial ilegal— habría influido, pero el rapero lo desmintió.

Andrea Duro y Ale Galán

Andrea Duro y Ale Galán. INSTAGRAM

No ha habido confirmación oficial... Pero tampoco ha hecho falta. Entre que lo han confirmado fuentes cercanas y, sobre todo, observando sus redes sociales se podía deducir que Andrea Duro y Ale Galán habían roto su noviazgo, que comenzó en 2021. La actriz, de hecho, ha dejado de seguir al jugador de pádel, si bien ambos conservan las imágenes que tenían juntos, su última interacción fue el pasado mes de enero.

Jenna Jameson y Jessi Lawless

Jenna Jameson y Jessi Lawless, en agosto de 2023. Albert L. Ortega / Getty

La estilista y peluquera de 41 años Jessi Lawless le puso una condición a la exestrella del porno Jenna Jameson, de 50 años, una única condición cuando se casaron en Las Vegas en mayo de 2023: no vuelvas a beber. Pero la adicción al alcohol de la exactriz de cine para adultos ha sido mayor y, en el primer viaje sola que realizó, volvió a recaer. Y Lawless no lo ha dudado, sobre todo porque Jameson no se mostró arrepentida en absoluto.

Anita Matamoros y Nacho Santandreu

Anita Matamoros, en una imagen de archivo. David Benito / Getty Images

El comienzo de año no pudo ser más duro anímicamente para Anita Matamoros, porque tras algo más de dos años saliendo con Nacho Santandreu, el yerno perfecto, según Makoke —aunque el empresario era 16 años mayor que la joven influencer, que tiene 23—, rompían sin que salieran a la luz los motivos. Pero con el paso de los meses eso ha importado menos, dado que Anita ya tiene nuevo novio: el cantante punk Johnny Garso.

Yolanda Díaz y Juan Andrés Meizoso

La vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz. EFE

Tras 20 años de matrimonio —se casaron el 15 de noviembre de 2004— y una hija en común, Carmela, el pasado mes de febrero salía a la luz a través del portal LOC que la vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, y su marido, el dibujante Juan Andrés Meizoso, habían puesto fin a su relación. El momento exacto en que tomaron la decisión no es seguro, sobre todo porque siguen siendo "buenos amigos" por el bien de su hija, aunque desde el medio apuntaban a que podría ser incluso de un año atrás.

Amelia Bono y Manuel Martos

Amelia Bono y Manuel Martos en un photocall. Mariano Regidor / GETTY IMAGES

Hace un par de años, Amelia Bono y Manuel Martos se daban una segunda oportunidad tras distanciarse en 2021. Sin embargo, tras varios rumores de nuevas crisis, el pasado febrero se separaban definitivamente después de 15 años de matrimonio. Según han querido dejar claro, no ha habido terceras personas, sino puro desgaste, amén de que ambos tienen como máxima prioridad a sus cuatro hijos: Jorge, Manuel, Gonzalo y Jaime.

Carlota Casiraghi y Dimitri Rassam

Dimitri Rassam y Carlota Casiraghi. David NIVIERE

Siete años, un hijo en común, Balthazar, de 5 años, incompatibilidades profesionales —la razón que han dado— y, sobre todo, multitud de rumores de crisis, mismas razones que ya hicieron que rompiesen en 2019. Sin embargo, parece que en esta ocasión será de forma definitiva: Carlota de Mónaco y el productor de cine Dimitri Rassam tomaban caminos separados nada más comenzar 2024. Poco le ha durado la soltería a Casiraghi: en febrero era fotografiada en París junto al escritor Nicolas Mathieu.