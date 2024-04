Alba Carrillo anuncia su ruptura con Álex Coves tras cuatro meses de amor: "No, no estoy bien..."

La vida amorosa de Alba Carrillo ha dado de nuevo un giro de 180º grados convirtiéndose en algo parecido al guion de una trama de serie de desaventuras amorosas. La colaboradora de televisión ha confirmado en el programa D Corazón su reciente ruptura con el empresario Álex Coves.

El amor le habría durado poco a la pareja que se habría oficializado justo a principios de año tras una filtración. Ahora, las palabras de Alba Carrillo han sorprendido a todos sus compañeros, ya que hace solo unas semanas se dejaba ver de lo más enamorada junto al empresario en las aguas cristalinas de República Dominicana.

Anne Igartiburu y Jordi González hablaban sobre el divorcio de Nicolás de Grecia y Tatiana Blatnik cuando Pelayo Díaz interrumpía para compartir una observación: "Desde que hemos visto la noticia de la última pareja que se divorcia en Grecia he tonado que a Alba se le ha cambiado la cara…¿Sigues en pareja?". La colaboradora respondía con un rotundo "no" que dejaba boquiabiertos a quienes se encontraban en el paltó.

"No, bien no estoy. Pero bueno...cosas que pasan... Yo he sido feliz (...) No ha sido una cosa tormentosa ni nada de eso, pero esta semana ha sido un poco complicada", confesaba Alba Carrillo, quien aseguraba estar "un poco harta" del amor.

Tras este desengaño amoroso, la colaboradora prefiere estar sola consigo misma recuperándose del golpe. "Pues mira, next. Una cosa muy importante. Si alguien no está a tu altura, no te agaches", la intentaba consolar Jordi González. "La próxima será la definitiva. Tienes que encontrar a un tío que esté a tu altura", añadía el colaborador Euprepio Padula. Pelayo, por su parte, le recordaba que la primavera "es una buena etapa para "renovar armarios y novios": "Te compensa estar sola un tiempo", le aconsejaba.

Álex Coves, el empresario que robó el corazón de Alba

Alba Carrillo despedía el 2023 completamente enamorada: "He conocido a Alex, que me vuelve loca. Gracias. Voy a por ti, 2024", publicaba en su cuenta de Instagram. En los cuatro meses que han estado juntos, Álex Coves siempre ha sido discreto aunque hemos podido descubrir que es propietario de la firma de joyas personalizadas Rootless.

La colaboradora ha afirmado haber acabado de buen rollo con el que fuera su pareja, sin embargo, Carrillo ha eliminado todas las fotos que tenía con él en su perfil de Instagram. Sin embargo, él sigue manteniendo un post de su último viaje juntos a República Dominicana en el que aparecen dándose un romántico beso ante la cámara.