Yolanda Ramos revela que se ha divorciado de su marido tras 14 años de relación y una hija en común

Yolanda Ramos está muy de actualidad. No solo porque sea jurado de Baila como puedas, en La 1, sino porque ha estrenado Un nuevo amanecer, serie de Atresplayer Premium. Sin embargo, aunque el humor le corra por las venas, parece que grabar este proyecto fue duro para ella.

Así lo confesó en La Script, pódcast de María Guerra en el que habló de esta comedia y aseguró que estaba pasando un momento muy complicado cuando la grabó.

"Hacía un mes que había muerto mi madre y hacía muy poco que me había divorciado, con lo que eso significa", declaró, revelando que había roto con su marido, Mario Matute.

"Hoy en día además se comprime mucho el tiempo en hacer series. Yo hice ocho capítulos en seis semanas y sufrí mucho por mi situación personal y por la situación laboral que hay", contó, con dudas por si la plataforma se enfadaría por lo que estaba diciendo. "¿Que me pagaron bien? Sí. ¿Que estoy agradecida? También. ¿Que Atresplayer se debe estar cagando en mí? También".

"Bien no lo he pasado, pero sí que ha sido un camino doloroso pero bonito", describió la intérprete. "Ha estado muy bien, pero mi situación personal no era la correcta para hacer una serie en ese momento".

"Tuve que luego retirarme diez días en casa de una amiga porque tenía una depresión de mil pares de narices, pero sí que me ayudó a olvidar algunas cosas", destacó y también mencionó a José Corbacho, su gran amigo y uno de los creadores de la serie, que fue un gran apoyo para ella.

De este modo, por sorpresa, Yolanda Ramos reveló que ya no estaba con el que era su marido desde hacía 14 años y con el que tiene una hija en común, Charlotte, nacida en 2013.

Se conocieron en 2009 en la versión español de Saturday Night Live que emitió Cuatro. Él era técnico del programa y ella era una de las actrices principales.

Para ella, Mario era "pura luz", tal y como lo describió en 2020 en Samanta y la vida de. "Mario es lo mejor que me he encontrado a nivel amoroso. Es un hombre bueno, 11 años más joven que yo. Él me dijo: 'Yo te voy a dejar embarazada'... Y era muy joven, porque él tenía 29 y yo 40".