Sofía Cristo se emociona en su debut en 'Baila como puedas': "Me recuerda a cuando intentaba bailar de pequeña"

Sofía Cristo se estrenó durante la noche del martes en Baila como puedas, al mismo tiempo que su hermano, Ángel Cristo protagonizaba un bonito momento en Supervivientes con sus compañeros.

La joven se atrevió a bailar al ritmo del reguetón con No se ve, de Emilia Mernes y Ludmilla. Junto a ella, bailó Javi, que le ayudó en todo momento. "Quiero empezar a ver competición y que acabes con el resto de tus compañeros", la valoró Rafa Méndez.

"Te has comido las cámaras, has sabido actuar y explotar tu pelo y tu rollo", ensalzaba Rafa el trabajo realizado por Sofía. "Gracias por la oportunidad, soy muy trabajadora y constante", agradeció la mujer.

Lydia Lozano no dudó en abrazar a su compañera y no pudo dejar de sonreír durante la actuación y la posterior valoración. Lo mismo hizo Yolanda Ramos, que emocionó a Cristo con sus palabras: "Me ha enternecido que he visto a una niña pequeña bailando".

"Dentro de ti eres una niña que se ha tenido que hacer cargo de cosas que no le tocaban y ahora te puedes permitir ser una niña con la valentía e inocencia", añadió Yolanda, que hizo llorar a la concursante.

Las primeras valoraciones de Sofía han sido muy positivas, tanto que @_YolandaRamos_ se ha emocionado ❤️#BailaComoPuedas



Sofía explicó que para ella este trabajo era un parón en su vida, de la forma más positiva: "Me recuerda a cuando era pequeña e intentaba bailar delante del espejo". Para finalizar, afirmó rotunda, "vamos a ganar".