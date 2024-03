Lydia Lozano se echa a llorar tras escuchar su mejor valoración en 'Baila como puedas': "¡Si te acaban de echar un piropazo!"

Que Lydia Lozano es de lágrima fácil lo saben todos los seguidores de los principales programas televisivos de España. Lo que pocos se imaginaban es que se echaría a llorar tras recibir su mejor valoración en Baila como puedas.

La periodista y Javi Vacchiano, su pareja de baile, protagonizaron una enérgica actuación al ritmo de Bloody Mary, de Lady Gaga. Además, lo hicieron vestidos de Miércoles Addams y Pugsley. Yolanda Ramos y Beatriz Luengo quedaron completamente boquiabiertas.

"Sé que tienes problemas de espalda", comenzó a valorar Norma Duval a Lozano. "Tienes que seguir mejorando, aunque has estado fantástica", le felicitó. "Has interpretado un papel. Has sido una actriz y te has tenido que mover lo justo, pero estabas en tu sitio" añadió Duval.

Yolanda Ramos también le dedicó unas bonitas palabras, aunque señaló algo concreto. "Te veo muy cansada, aunque has estado genial", le dijo. Lydia comenzó a llorar y Javi le defendió: "Ha pasado una mala semana".

🔁 Si estás en shock con la valoración de Norma sobre Lydia Lozano 😱 #BailaComoPuedas



⭕️ https://t.co/eGcuDv9QhY pic.twitter.com/GnydPEIz7N — La 1 (@La1_tve) March 25, 2024

"¡Pero si te acaban de echar un piropazo!", le recordó Ramos a Lydia, por la valoración de Norma. "No he venido aquí a hablar de mis dolores", se quejó la concursante entre lágrimas. "Solo digo que me recuerdas a mí, porque también me canso mucho", recalcó Yolanda.