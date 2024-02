El primer vídeo de 'Baila como puedas' da muestra de su dureza: "No se me puede llamar paquetillo", "no entiendo ese tonito"...

No es un programa de baile cualquiera. En el nuevo concurso que La 1 estrenará próximamente, Baila como puedas, los famosos que participan no lo hacen para ellos, sino para los 16 bailarines y coreógrafos profesionales con los que forman parejas. Si los celebrities lo hacen mal, su pareja de baile perderá los 50.000 euros del premio.

RTVE ha publicado el primer avance en vídeo del concurso, en el que muestra cómo el empeño y la exigencia de los bailarines choca con la inexperiencia de los famosos, que son Álvaro Muñoz Escassi, Ana Guerra, Fabiola Martínez, Jaime Astrain, Lydia Lozano, Maestro Joao, Nicolás Vallejo-Nágera y Sabrina Salerno.

La presión es máxima para esas celebrities, que son juzgadas con severidad por Beatriz Luengo, Rafa Méndez, Norma Duval y Yolanda Ramos.

"Baila como puedas: amor, sacrificio, lágrimas, dolor... pasa de todo, no os lo podéis perder", describe su experiencia la cantante Sabrina Salerno en las imágenes, que a continuación la muestran diciéndole a su bailarín "no me puedo matar por ti".

🕺¡Estas son las primeras imágenes de



Un jurado de lujo, unas celebrities que intentarán estar a la altura de unos bailarines profesionales, pero sobre todo... ¡mucho baile!



Muy pronto en La 1

"No se me puede llamar paquetillo", dice llorando Lydia Lozano. "No entiendo ese tonito", "es la experiencia más dura que he vivido en televisión", "hay unas líneas que hay que respetar...", son algunas de las frases que se pueden oír.

Pero a la vez, se pueden ver muchos momentos cómicos, protagonizados por muchos de los famosos, que han tomado el rol cómico, como el Maestro Joao o Álvaro Muñoz Escassi.