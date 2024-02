El llamativo mote que le han puesto a Juan Ortega tras su plantón a Carmen Otte en el altar

Juan Ortega protagonizó titulares por su sonado plantón a su pareja, Carmen Otte, apenas media hora antes de su boda. De eso han pasado ya dos meses. Desde entonces, el torero sevillano se ha intentado mantener apartado del foco, hasta hace poco, cuando decidió conceder una entrevista en la que explicaba su decisión.

Y parece que, tras sus declaraciones, quiere dar por zanjado el asunto. El diestro ha vuelto a los ruedos. "Muchas ganas de empezar en España también", declaró a Europa Press en el aeropuerto de Madrid. Sin embargo, no quiso responder a los reporteros ninguna pregunta que se saliera de lo profesional, intentando dejar a un lado los temas personales.

Con un "todo bien", contestó a las preguntas sobre cómo se encontraba de ánimos tras todo lo que ha pasado, e hizo oídos sordos a las cuestiones sobre Carmen Otte. "Os lo agradezco, pero no voy a contestar nada".

"¿Das por cerrado el tema?", le preguntó un periodista. "Sí, totalmente", respondió, tajantemente y se mantuvo en silencio hasta llegar al taxi que le esperaba en el aeropuerto.

Sin embargo, el tema sigue de planea actualidad y las tertulias de televisión y radio. Por ejemplo, en la dedicada a la crónica rosa de Es la mañana de Federico, donde Beatriz Cortázar ha desvelado nuevos detalles sobre la actual relación que mantiene el diestro con Carmen Otte. Así, según la periodista, la reconciliación se ha descartado por completo.

Pero su información no solo ha quedado ahí. Tal y como ha revelado Cortázar, en Jerez de la Frontera le han puesto un mote al diestro. "El apodo valiente no es precisamente el que ponen a Juan Ortega. Le llaman 'Orteguita el cobarde'. Y no por los ruedos sino por lo que hizo a pie de iglesia", aseguró la periodista.

Según la también colaboradora de Y ahora Sonsoles, "hay mucha gente en Jerez que no se lo perdona, y de lo que hablan es de lo mucho que "esta familia ayudó" al Ortega antes de dar el plantón a Otte.