Pepón Nieto, desconsolado, anuncia la muerte de su hermano pequeño: "No pensaba que podía ser tan doloroso"

Pepón Nieto está atravesando una de las épocas más difíciles de su vida. A la muerte de su padre, el pasado septiembre, el actor tiene ahora que afrontar otra dura pérdida familiar: la de su hermano pequeño.

Tal y como ha hecho saber el propio Pepón, su hermano ha perdido la vida recientemente. De él se ha despedido en un emotivo post en Instagram en el que deja claro su dolor.

"Ayer falleció mi hermano pequeño. No pensaba que podía ser tan doloroso. No sé cómo colocarlo, cómo gestionarlo. Qué dolor y qué impotencia no haber podido abrazarlo más, decirle más veces que le quería" comienza escribiendo el actor, totalmente desconsolado.

"Sé que me va a costar mucho superar esto, pero también sé que mi familia y mis amigos son una peña y que van a estar a mi lado", se sincera.

No se ha olvidado, pese a las circunstancias, de dar las gracias a todos los que acompañaron a su familiar en estos duros momentos y también de hacer un alegato por la sanidad pública. "Gracias por vuestro cariño y vuestros mensajes que ayudan, y mucho, a soportar este momento. Gracias a todo el personal del Hospital Universitario Costa del Sol por su profesionalidad y su cariño. Tenemos una estupenda sanidad pública. Por favor, cuidémosla y defendámosla, nos va la vida en ello, y es literal. Por favor, más dinero para la investigación y la lucha contra el cáncer", expresa, justo antes de despedirse definitivamente de su querido hermano: "Ay hermano, te voy a pensar mucho. Y siempre Carlos. Siempre".