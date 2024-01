Juan Ortega explica por primera vez por qué dejó a su novia plantada: "La decisión la tenía en la cabeza, no fue fruto de un arrebato"

Sus declaraciones han sido las más esperadas de los últimos meses. Juan Ortega, el torero que dejó a su novia, Carmen Otte, a escasa media hora de casarse, con la iglesia llena de invitados, ha hablado por primera vez de por qué tomó esta decisión.

Lo ha hecho en el programa del periodista Carlos Herrera, en la COPE, en Sevilla. El diestro, que ha vuelto a los ruedos, ha hablado abiertamente de su decisión, que, como él mismo ha señalado, ha producido mucho dolor, del que se siente único responsable.

Ortega y Otte se iban a casar en Jerez de la Frontera (Cádiz) el pasado 2 de diciembre. La gran mayoría de los invitados esperaban en el templo cuando un rumor se fue extendiendo hasta convertirse en realidad: el novio había llamado a la novia para decirle que no se iba a casar.

Desde ese momento, todo han sido especulaciones sobre los motivos que llevaron al diestro a dejar casi en el altar a su novia, médica de profesión, con la que llevaba diez años de noviazgo y convivía ya.

"Estaba solo en mi habitación, y la primera persona a la que llamé fue a Carmen, luego a mis padres y luego al cura que nos iba a casar. La conversación con ella fue breve, fue dura, porque tiene poca explicación, pero lo de menos era la boda", ha contado ante los micrófonos Ortega.

Admite el torero que el paso que dio no fue un impulso, sino que venía meditándolo hacía tiempo, pero que llevó a cabo mal todo el proceso."Lo gestioné mal, porque son muchas circunstancias, y siempre encontraba un motivo para seguir luchando por la relación".

"Al final -confesó Ortega- es algo que tienes en la cabeza, no fue fruto de un arrebato o un calentón, soy una persona que le gusta pensar las cosas", ha dicho.

"Uno va sabiendo cómo enfrentar las cosas, no eres un niño, y son decisiones que uno toma seguro de sí mismo y convencido. Al final son situaciones complicadas, y como suelo hacer siempre que pasan momentos complicados, me refugio en mi gente y en el toreo, que es donde tengo puestas mis ilusiones"

Para su exnovia tiene los mayores elogios. "Solo puedo hablar bien de Carmen, es una mujer extraordinaria, una mujer 10, me ha hecho crecer mucho como persona, como torero. Su familia siempre me ha tratado como a un hijo".

También tiene palabras de afecto para los padres de su exnovia, que le han tratado, según él, como a un hijo. "Asumo las consecuencias, y sí me gustaría que tanto a Carmen como a su familia (puesto que ellos no tienen ningún tipo de responsabilidad) les dejen en paz".

Se arrepiente también del daño causado. "Pido perdón, no por la decisión en sí, sino por el momento en el que la tomé. Hacerlo con todo organizado, con los invitados allí, entiendo el dolor".

Y recalca que es el único responsable: "Si algo me duele, es por haberles hecho daño a ellos, que no son responsables de mi decisión. El único responsable de la decisión soy yo, no hay terceras personas, ni el cura, ni el padre de la novia... Tomé la decisión solo yo, sabiendo las consecuencias que tenía".

El torero da a entender que en absoluto fue una decisión con la que dudara, a pesar de aplazarla tanto. "Para mí, el matrimonio es suficientemente serio como para no hacerlo con dudas, no quería traicionar a Carmen ni a mí", y admite que había problemas en la pareja anteriores.

Ortega asegura que por encima de todo "aquí la única verdad de lo que pasó la sabemos ella y yo, Carmen y yo, pero venía arrastrando una serie de dudas que no fui capaz de resolver".

Ante la pregunta de si podría haber una reconciliación ya rumoreada en pasado días, Juan Ortega deja entender que no. "No te la puedo responder, la quiero mucho y por nada del mundo podría volver a hacerle daño".