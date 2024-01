Nuevo plantón de Juan Ortega: el torero no acude a un compromiso profesional

El pasado 2 de diciembre Juan Ortega y Carmen Otte protagonizaron una de las noticias más impactantes de la prensa nacional. Todo estaba preparado para que el torero y la cardióloga se dieran el sí quiero delante de más de 500 invitados, pero una decisión del sevillano hizo que esto no sucediera.

Menos de una hora antes del enlace, el torero tomó la decisión de no acudir a la celebración, dejando plantada a la joven en el altar. Tras ello, ambos han desaparecido hasta tal punto que Juan Ortega no ha acudido a un compromiso profesional.

Este miércoles 17 de enero iba a producirse la esperada vuelta a los ruedos del sevillano. Este era uno de los grandes invitados a la presentación de la Feria Taurina de Valdemorillo. Los medios presentes estaban expectantes y preparados para recibir al diestro tras la polémica generada.

No obstante, el torero cambiaba de parecer a última hora y dejaba plantados a los allí presentes, repitiéndose lo acontecido el día de su boda. Todo estaba preparado para dar la bienvenida al torero, pero a última hora de la mañana, los organizadores informaban que el diestro "ni estaba, ni tenía pensado acudir". Su apoderado sí asistió al evento, quien aseguró que Ortega estaba inmerso en sus entrenamientos de cara a su regreso taurino.

Asimismo, Víctor, el empresario taurino de Valdemorillo, también habló sobre él, ante los micrófonos de Europa Press: "Juan Ortega siempre ha sido un torero dedicado a su profesión. Un torero muy centrado, es una persona de unos valores muy claros. Al que le gusta el torero bueno, es de Juan Ortega".

"Soy empresario, no soy su apoderado, que es con quien hemos tenido contacto y no me cabe duda que, como siempre ha sido, es un torero muy centrado en su profesión", continuó diciendo el empresario.