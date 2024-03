El Maestro Joao y Sandra-ly ponen en pie al jurado de 'Baila como puedas': "Me saco el sombrero, esto es magia"

Al ritmo de Sway, de Michael Bublé, el Maestro Joao y Sandra-ly afrontaron su reto en pareja de la semana en Baila como puedas. La pareja hizo un espectáculo en toda regla, haciendo que los cuatro miembros del jurado se pusiera en pie.

"No tengo palabras", aseguró Rafa Méndez tras la actuación. "Nos tienes de pie a los cuatro porque has bailado bien, marcando los tiempos", continuó su explicación el jurado.

Joao sacó su simpático humor: "Esto no es una tontería, aquí hay que sacrificarse. He bailado al estilo heterosexual y me cuesta, me he dejado una uña". También le dieron la enhorabuena a Sandra por conseguir el reto de hacer bailar a su compañero.

"Sabía que no iba a ser un reto fácil, pero los dos queríamos que él bailara todo el rato", explicó Sandra-ly. "Estoy muy orgullosa", añadió. Además, también recalcó que estaba conociendo cada día más a Joao: "Ojalá todo el mundo supiera cómo es, es una persona maravillosa".

Yolanda Ramos y Beatriz Luengo no pudieron cerrar la boca en toda la actuación. "Esto se llama duende, me saco el sombrero, esto es magia", valoró emocionada la actriz. "Eres una bailarina maravillosa", señaló Luengo sobre Sandra-ly.