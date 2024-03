Lydia Lozano, estrella del estreno de 'Baila como puedas': sus llantos, su faja, su intento de danza al son de Britney Spears...

El pasado lunes 11 de marzo se estrenó en La 1 el nuevo programa de danza Baila como puedas. La colaboradora de televisión Lydia Lozano fue una de las triunfadoras de la noche. Lo dio todo en su interpretación de Toxic, canción de Britney Spears, junto a su pareja de baile, Vachiano, aunque no conquistó al jurado.

La primera prueba por equipos a la que tuvieron que enfrentarse los concursantes fue la coreografía del éxito de Michael Jackson, Thriller. Pero, ya en los ensayos, Lozano terminó entre lágrimas tras llegar tarde a una de las clases de la Academia.

"No me mires así, he tenido una serie de reuniones. Pero entre una y otra he bailado. Lo siento mucho, no os preocupéis más por mí", expresó la colaboradora de Mañaneros. Lydia Lozano terminó emocionada por el enfado de Esther y Alba, compañeras de Colate y Ana Guerra.

Aseguró que estaba dispuesta a dar lo mejor de sí misma. "A mí me vuelve loca bailar. Creo que es divertidísimo y que la gente disfruta mucho desde casa viendo si la vas a fastidiar o no", expresó.

Pero sus lágrimas no fueron lo único que provocó que la televisiva fuese la estrella en las redes sociales. Otro de los grandes momentos de Lydia Lozano fue el que compartió junto a Vachiano por su faja.

"Te he elegido a ti porque vi que me podías agarrar muy bien. Yo no voy a estar todo lo que dure este concurso: 'Me duele la espalda, me da miedo'. Entonces, cada vez que yo me ponga a bailar, tengo que llevar esta faja de motero", expresó la excolaboradora de Sálvame dirigiéndose a su pareja de baile.

Vachiano se quedó perplejo ante la petición de su compañera, pero terminó ayudándola. "Yo me la pongo y tú a lo que tienes que ayudarme es a apretármela. Cuanto más me aprieta, más segura me siento", añadió Lozano.

Rafa Méndez, uno de los miembros del jurado, dio una valoración muy positiva a la televisiva: "Hay una cosa que me flipa de ti, y es que te prestas a todo. ¡Siempre estás sonriendo! Estabas un poco descolocada, pero eres valiente y esa es la Lydia a la que me gustaría ver cada día".