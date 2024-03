Bárbara Rey se ha pronunciado para Europa Press sobre la carta que Supervivientes: Tierra de nadie hizo pública para los espectadores en su emisión del pasado lunes.

Y es que Ángel Cristo Jr. se negó a escuchar lo que decía la epístola de su madre, y tachó al programa de ser cómplice de una "maltratadora de niños". No obstante, el espacio compartió el agradecimiento que escribió la exvedette por toda la ayuda recibida con sus problemas de ludopatía.

Aunque al comienzo se ha mostrado reacia a pronunciarse ante la prensa, finalmente ha contestado: "La carta está ahí y es para él y para todas las personas que en su momento me ayudaron a través de mi contable, que fue quien decidió, porque yo no entiendo de números".

Por esta misma línea, ha querido dejar claro que sus palabras solo englobaban la ayuda que recibió con sus problemas de ludopatía: "Yo no le pido perdón ni a mi hijo ni a nadie por nada que haya pasado fuera de ese momento y esa situación por la que me disculpo".

"Y quienes han sacado la carta son ellos: la novia, su representante, el programa o quien sea. Yo no he sacado ninguna carta, ni me interesa lo más mínimo, me da exactamente igual", ha apuntado Bárbara Rey, desvinculándose así de haber sido ella la responsable de facilitar la misiva al reality de Telecinco.

"Imagina lo importante que sería, el problema que tendría, que me han condenado a 2.000 euros, mientras que a otras personas condenadas a millones de euros no le dedicáis ni un segundo", ha explicado ante las cámaras de Europa Press.

Cuando la reportera le ha expuesto que Ángel Cristo Jr. aseguró no conocer la existencia de la carta, la actriz ha lanzado: "Conocerla claro que la conocía, si fue lo que exigió para estar de acuerdo. ¿Cómo no la va a conocer? Qué tontería, no paran de decir mentiras".