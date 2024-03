Bárbara Rey, sobre su condena por alzamiento de bienes: "He llegado a un acuerdo pensando en mi familia"

Bárbara Rey ha sido condenada a un año y 18 meses de prisión por un delito de alzamiento de bienes. La vedette ha admitido su culpa y ha pactado con la Fiscalía por un delito en el que también estaban implicados sus hijos, su hermana y su sobrina.

Este viernes, Sofía Cristo ha intervenido en Espejo Público a través de una conexión telefónica para destacar que "la cosa no ha sido para tanto" y que, finalmente, todo se ha resuelto con una multa de 2.000 euros: "Parece que mi madre hubiera cometido un superdelito, pero lo único que ha procurado es protegernos a todos y declararse culpable".

"Nosotros estamos de acuerdo con las decisiones que toma mi madre. El término es 'alzamiento de bienes', pero ni que nosotros fuéramos Rockefeller", ha señalado la DJ.

Asimismo, la propia Bárbara Rey ha comparecido en el matinal para explicar exactamente lo ocurrido. La artista ha comentado que, hace años, Hacienda llevó a cabo una inspección con carácter retroactivo y ella no estaba de acuerdo con la cantidad que le pedían: "Mi contable pidió una revisión y me recomendó ir a juicio".

Después de poner en orden las cosas, Hacienda tomó medidas cautelares sobre las propiedades de Bárbara Rey y, en el juicio, salió exculpada, aunque debía pagar una pequeña cantidad de dinero: "Como no me dejaban vender ni siquiera una propiedad para hacerle frente, pedí un préstamo del que pagué todo para que levantaran las medidas cautelares".

Más tarde, Bárbara vendió una propiedad y pudo pagar el crédito que había pedido: "Como mi hijo estaba casado y se había comprado un chalet muy antiguo, le pagué la reforma y todo. Le regalé los muebles de mi casa de La Moraleja"

"A los diez meses, recibí una demanda por alzamiento de bienes. Era un momento en el que estaba todo pagado y ningún abogado lo entendía. Se pensaban que esto iba a ser sobreseído, pero no lo fue. Al final, por situaciones conflictivas a nivel familiar y que se estaban diciendo cosas que no eran verdad, hemos llegado a un acuerdo. Sobre todo, lo he hecho pensando en mi familia", ha agregado la artista, aludiendo a las declaraciones de su hijo en los distintos programas de televisión.