Anas, de 19 años, factura más de un millón de euros: "Quiero desarrollar algo que solucione un problema real"

La afición por los videojuegos fue uno de los motivos por los que los padres de Anas comenzaron a preocuparse, pues los problemas con este hobby suelen ser habituales, sobre todo en los jóvenes. Lo que ellos no sabían era que esto le llevaría a facturar más de un millón de euros con la creación de su propia empresa.

Anas Andaloussi, un joven de 19 años, ha logrado facturar 120.000 euros al mes: "No creo que yo sea la imagen de un gran empresario", ha destacado el joven en Espejo Público.

Cuando solo tenía 13 años, Anas comenzó montando páginas web como parte de sus aficiones. El primer mes logró ganar 15 euros y, hasta ahora, ha continuado formándose como profesional e, incluso, ha construido su propio equipo.

Así, él mismo se ha atribuido un sueldo de 2.000 euros al mes y, aunque no tiene demasiados gastos, reconoce que la mayoría lo invierte en viajes. Esta cantidad se debe a que el joven quiere tener un suelo equiparable a lo que gana el resto de su equipo, formado por seis personas y otras personas que trabajan como freelance.

Anas no se imagina su vida sin trabajar y piensa que el trabajo es una bendición, por lo que lamenta que mucha gente solo piense en el dinero cuando desarrolla un trabajo: "La gente, directamente, lo que persigue es el dinero". Asimismo, el joven ha destacado que le gustaría "crear algo que solucione un problema real de la sociedad": "La formación es muy importante y más en mi sector. Si me quedo seis meses sin aprender nada, me quedo muy desactualizado".

"He sido muy espabilado. El dinero rápido no lo conozco y prefiero no conocerlo porque toda la gente a la que le ha pasado ha acabado mal", ha sentenciado el joven.