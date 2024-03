La madre de un menor que cedió su iris: "Tenía 16 años, nadie le pidió el DNI y ahora la aplicación le deniega el acceso"

Desde hace muchos meses, una gran cantidad de personas se ponen a la fila en los centros comerciales para escanear su iris a cambio de criptomonedas, pero, ¿para qué necesitan las empresas esta imagen tan personal?

Hace solo unos días, Espejo Público puso sobre la mesa una investigación acerca del tema y, por ello, la redacción ha recibido decenas de llamadas de personas preocupadas porque ellos mismos o algún familiar han llevado a cabo esta práctica.

Es el caso de Patricia, madre de un joven: "A mi hijo le abordaron en un centro comercial preguntándole si quería conseguir dinero de forma rápida. Iba con un grupo de amigos, todos eran menores de edad. Mi hijo, entonces, tenía 16 años y nadie le pidió el DNI".

"No le pidieron nada. Todos los que iban se descargaron la aplicación y se escanearon el iris sin saber para qué servía. A la semana, se borró la aplicación porque creyó que no servía para nada", ha agregado Patricia, muy alarmada.

La mujer, además, ha apuntado que su hijo quedó muy sorprendido al enterarse todo: "Si lo hubiera sabido, no hubiera accedido a hacerlo. Vi que el responsable de WorldCoin no daba ningún tipo de respuesta, no aclaraba nada en la entrevista que le hicisteis en Espejo Público y me preocupé mucho".

Asimismo, muchas familias afectadas han querido interponer denuncias contra WorldCoin: "Hice la denuncia en la Agencia Española de Protección de Datos, ellos me dijeron cuáles eran los procedimientos que tenía que seguir. Mi hijo volvió a descargarse la aplicación para dejar de dar su consentimiento y fue en ese momento cuando la aplicación le bloqueó y no ha podido volver a entrar en ella".