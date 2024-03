'Supervivientes', en 'shock': Ángel Cristo carga contra el programa y llama "maltratadora infantil" a su madre, Bárbara Rey

Tierra de nadie se estrenó este lunes en Telecinco con una gala muy accidentada en la que hubo varios lesionados y en la que el futuro de Zayra Gutiérrez quedó en vilo.

También acabó siendo la noche en la que Ángel Cristo Jr. se convirtió en protagonista tras protagonizar un escandaloso momento en el que, tras perder los nervios, acabó llamando "maltratadora infantil" a su madre, Bárbara Rey.

El hijo de la vedette, que cumplió ayer años, no se tomó bien recibir una carta por parte de la artista, por lo que evitó que Carlos Sobera se la leyera desde plató. El presentador, que compartió el contenido de la carta con toda la audiencia, habló con Ana, pareja de Ángel, que no pudo contener las lágrimas al verle de nuevo alterado en Honduras.

"Se trata de una carta muy muy especial, la carta que tu madre, Bárbara Rey, te ha hecho llegar, y que sé que tú has leído en privado, pero que es tan trascendental que creo que los espectadores deben conocerla, Ángel", le comentó el presentador.

Pero Ángel se negaba a escucharla, incidiendo, además, en que no tenía conocimiento de la misiva. "Yo no voy a escuchar ninguna carta de mi madre y, además, que no me ha llegado nunca en privado. Con lo cual, lo siento muchísimo, pero yo no tengo nada que escuchar de mi madre. Yo no sé con quién has hablado, Carlos, pero no puedes tener entendido esto. Lo siento, pero mi madre no participa en este concurso y no va a entrar", corrigió Ángel al presentador, que abrió la posibilidad de que alguien de su equipo se la hubiera "colado".

El programa tenía otro regalo para Cristo, una conexión en directo con su pareja, Ana. Pero, antes, volvía a explotar contra el programa y contra su madre: "Eso no puede ser un regalo y no sé cómo dais cabida en este programa a una maltratadora infantil. Eso nunca es un regalo", reaccionó, provocando los murmullos entre el público de Telecinco.

Carlos Sobera tuvo que cortar rápidamente a Cristo: "Te hablo desde mi más sincera honestidad. Es una acusación muy seria, muy grave, en la que yo ni entro ni salgo. Ya hay quien tiene capacidad de entrar y salir y no es este precisamente el foro donde tratar esa cuestión ni tampoco es el tema de Supervivientes", le dijo el presentador a Ángel, que reaccionó: "No me ha gustado que me pongáis una carta de mi madre y os lo quiero hacer saber. Espero que sea la última vez, por favor. ¡Que sea la última vez!", insistió, muy nervioso.

Tras finalizar la conexión con Ángel Cristo, Carlos Sobera se sentó en el plató a hablar con su pareja, que no pudo contener las lágrimas. "Creo que Ángel está pasando por un mal momento personal que se ha llevado a la isla, pero sinceramente, aunque esté molesto, creo que el contenido de la carta a él le hubiera beneficiado conocerlo", reconocía. "Carlos, de verdad, yo no quiero hablar más de este tema. Ya es suficiente, el daño es muy fuerte. Esto nada más lo saben los que viven de las puertas para adentro lo que hay y a mí me está costando hoy estar aquí por amor. Yo no quería que él fuera porque psicológicamente yo no le veía bien para enfrentarse a todo esto", zanjaba la joven.