Es, cuando menos, desconsiderado. Porque si alguien te ha importado tanto como para decirle 'te quiero', no tener el valor de decirle cara a cara que el amor se acaba es bastante grosero. Y ni algunas celebrities se han librado de recibir, en un momento dado de sus vidas, un mensaje —¡O incluso un fax!— donde descubrían que ya no estaban con su pareja.

También otras celebrities, en su forma de concebir el mundo como si las relaciones humanas no importasen, han sido quienes han roto con sus parejas a través de los antiguos SMS. Por supuesto, no faltan quienes tienen versiones dispares sobre cómo ocurrieron dichas rupturas.

Y, de hecho, habrá muchas más de las que aquí presentamos, pero estas son algunas de las rupturas de los famosos y famosas del mundo que han tenido lugar a través de mensajes de texto, en cualquiera de sus formas.

Pete Davidson y Cazzie David

Cazzie David es una humorista, guionista y actriz estadounidense que no tiene pelos en la lengua. No por nada es la hija de Larry David. Estuvo saliendo con Pete Davidson entre 2016 y 2018. Como ella misma contó en su primer libro de ensayos, No One Asked For This [Nadie ha pedido esto], ella le pidió tomarse un tiempo, pero se arrepintió y a los dos días le dijo a Davidson de volver.

El cómico del SNL no solo le hizo saber que se encontraba "más feliz que nunca", sino que poco después le enviaba un mensaje diciéndole que habían roto. Menos de 24 horas después, y a través de Twitter, su expareja "tenía una nueva novia": Ariana Grande. "Tuve la sensación de abandonar mi cuerpo. Mi padre me abrazaba mientras yo temblaba sin control entre sus brazos durante todo un vuelo", rememoró.

Ariana Grande y ¿Jai Brooks?

Precisamente Ariana Grande ya había vivido algo similar. De hecho, casi peor, porque ella misma lo definió así, "la peor forma" en la que habían roto con ella, en una entrevista con la revista Complex en 2013. Y es que quien cortó con la diva no podría haber escogido un momento más horrible.

"Con toda probabilidad, fue [cuando rompieron conmigo] a través de un mensaje de texto la noche inaugural de mi gira, justo antes de tener que subir al escenario", contó Grande. Muy poco después, y aunque esto jamás ha sido confirmado por ninguna de las partes ni es oficial, los fans señalaron a su expareja Jai Brooks, con quien salió durante dos años, como el hombre detrás de aquel mensaje.

Katy Perry y Russell Brand

Si se ha visto el documental Katy Perry: Part of Me, la historia es más que conocida. Más que nada porque las cámaras captaron el momento. Katy Perry estaba casada con Russell Brand desde hacía poco más de un año cuando el humorista luego reconvertido en vocero de la extrema derecha le envió un mensaje diciéndole que se divorciaba de ella.

Aunque la cantante no se lo acababa de creer, tuvo que salir al escenario a dar un concierto en un día señalado con esa noticia. "Es un hombre muy inteligente y yo estaba muy enamorada cuando me casé con él", le confesó Katy a Vogue años después, "pero digamos que no he vuelto a saber nada de él desde aquel mensaje que me envió diciendo que se iba a divorciar el 31 de diciembre de 2011".

Rebel Wilson y Jacob Busch

Fue una fuente cercana la que contó cómo Rebel Wilson, menos de un año después de empezar a salir con Jacob Busch, el heredero de la compañía cervecera Anheuser-Busch, le dejó utilizando un mensaje de texto en febrero de 2021.

"Se fueron a Aspen justo antes de las vacaciones [navideñas] y se lo pasaron genial. Al volver, él se fue a Florida para estar con su familia y la invitó, porque realmente quería que los conociera, pero ella nunca se comprometió a ello", le explicó el informante a Us Weekly, antes de explicar que, en un momento dado, y a pesar de la "excelente comunicación" entre ambos, "de repente ella se quedó una época muy callada y rompió con él a través de un mensaje de texto".

Britney Spears y Justin Timberlake

Quizá una de las más conocidas, si bien la confirmación ha llegado en las recientes memorias de la Princesa del Pop. Justin Timberlake y Britney Spears eran sin lugar a dudas una de las parejas más mediáticas de principios de los años 2000 cuando, en mitad de un rodaje, la cantante recibió un mensaje con dos únicas palabras: "It's over!". Es decir, "¡Se acabó!".

"Después de ver el mensaje, sentada en mi camerino entre toma y toma, tuve que volver a salir y bailar", escribió Britney. "Por mucho que Justin me hiciese daño, teníamos una enorme base de amor. Así que cuando me dejó, quedé devastada. Cuando digo devastada quiero decir que apenas pude hablar durante meses. Cada vez que alguien me preguntaba sobre él, todo lo que podía hacer era llorar. Yo estaba casi en coma en Luisiana y él vivía feliz por Hollywood", explicó.

Britney Spears y Justin Timberlake, durante su relación. L.Cohen / WireImage / Getty

Britney Spears y Kevin Federline

Lo peor es que no fue la única vez que le ocurrió algo parecido a la artista detrás de éxitos como Toxic, solo que la siguiente vez fue ella quien le dio al botón de 'Enviar mensaje'. De hecho, así terminó Britney su matrimonio de dos años con el padre de sus hijos, Kevin Federline, en 2006.

Así lo contó un amigo del bailarín, que rememoró cómo habían hablado todo el día sin que él se percatase de que hubiese sucedido nada extraño. Sin embargo, durante la cena, le sonó el móvil a Federline... "Se acababa de pedir un filete enorme. Y además caro. Pero [tras el mensaje] dijo que no quería comerlo, lo apartó, que no tenía hambre. Después salió del local y cuando regresó parecía que había visto un fantasma", narró su amigo a la CBS.

Kevin Federline y Britney Spears, durante su relación. J. Sciulli / WireImage / Getty

Zayn Malik y Perrie Edwards

El "peor momento" de su vida que la dejaron en una situación "horrible". Así describe en el libro Our World, un repaso a la historia de la girl band Little Mix, una de sus componentes, Perrie Edwards los días que siguieron a que Zayn Malik la dejase a través de un mensaje. "Una relación de cuatro años, un compromiso de dos años, terminó con un simple mensaje de texto. Así de fácil", escribió.

Desde entonces, el exmiembro de One Direction ha repetido que no es cierto y que tenía "más respeto por Perrie como para terminar lo nuestro a través de un mensaje de texto". También dijo: "Nunca terminaría así nuestra relación durante cuatro años. Ella lo sabe, yo lo sé. Y el público también debería saberlo". La cantante, sin embargo, no ha variado su versión.

Daniel Day-Lewis e Isabelle Adjani

En 1995 no existían ni los smartphones ni las aplicaciones, así que para dejar a alguien por mensaje había que hacerlo... Por fax. Y ese fue el método que utilizó el actor Daniel Day-Lewis para despachar —y, además, literalmente— a la intérprete francesa Isabelle Adjani, con quien tenía una relación intermitente desde hacía seis años.

Fue enterarse de que estaba embarazada y de que esperaba un hijo e inmediatamente le envió el fax diciéndole que no seguían juntos. Además, en un principio, Day-Lewis se negó a enviarle ninguna manutención para el bebé, llamado Gabriel-Kane, si bien con el tiempo la relación mejoró y ahora parece que el ganador del Oscar sí que se lleva bien con su primogénito.