Taylor Swift, Keira Knightley u Oprah: las 'celebrities' explican de dónde proviene su nombre

A la hora de ponerle un nombre a un hijo o una hija no siempre es fácil acertar. A veces es tan sencillo como repetir el de alguno de los progenitores o de los abuelos. En otros los padres prefieren ser más creativos. Pero es imposible saber si un nombre es el acertado hasta que no lo repiten los cientos de personas que conocerá en su vida.

Y algunos de esos nombres, a veces escogidos por una casualidad cualquiera, se convierten en conocidos por miles y miles de personas alrededor del mundo. Es entonces cuando las celebrities han de explicar de dónde procede aquella idea de sus padres de bautizarlos de tal o cual forma.

Aquí presentamos algunas de dichas personalidades que en algún momento dado de sus vidas han dado a conocer el origen de sus nombres, que con el tiempo se han convertido en célebres en todo el globo y que, a su vez, han inspirado a otros padres a ponérselos a sus retoños.

Keira Knightley

La actriz británica Keira Knightley. Warren Toda / EFE

"Pero ¿qué iban a hacer? Una vez que estaba escrito en el registro, era para siempre. Y esa soy yo. Un error de ortografía". Así explicó Keira Knightley a la revista Elle el origen de su nombre. En teoría se iba a llamar como una famosa patinadora sobre hielo rusa, Kiera, pero su madre... "Se suponía que debía llamarme Kiera, en honor a una patinadora que apareció un día en la televisión. A mi padre le gustaba y me puso su nombre. Pero fue mi madre quien rellenó mi partida de nacimiento y, por accidente, porque mi madre no escribe bien, deletreó 'ei' en lugar de 'ie'. Así fue", reveló.

Aubrey Plaza

La actriz Aubrey Plaza. Neilson Barnard/Getty Images

Fue Bernadette, madre de Aubrey Plaza, quien explicó a Delaware Today que, cuando llegó el momento de bautizar a su hija, le llegó la inspiración a través de Aubrey, una canción de 1977 de la banda Bread. Con el tiempo, afirmó, se dio cuenta de que siempre supo que su hija sería especial, como la chica de la canción. "Era misteriosa, inolvidable: lo que tenía de especial esta chica solo lo podías imaginar, nunca saberlo realmente. Y le va como anillo al dedo a Aubrey".

Winona Ryder

Winona Ryder. EFE

Un folleto explicativo tiene la culpa. En teoría Winona Ryder iba a ser Laura Ryder, pero todo cambió justo antes de que ella naciera porque sus padres estaban de paso por Winona, en el estado de Minnesota. "Mi madre se agachó para recoger este folleto con una niña en la portada que decía La leyenda de Winona, y de repente se puso de parto. ¡Se suponía que me iba a llamar Laura!", explicó entre risas a Vogue.

Jane Fonda

La actriz Jane Fonda. Getty Images/iStockphoto

Lo cierto es que no era nada halagüeño el futuro de Jane Fonda basándose en la mujer que lo inspiró. Su madre tuvo a bien bautizarla como Lady Jayne Seymour Fonda en honor a una de las esposas del rey Enrique VIII, con quien de hecho estaba emparentada... Pero es que la Jane Seymour original acabó decapitada. "Ella era una de las esposas de Enrique VIII... Mi nombre se debe a alguien a quien le cortaron la cabeza", compartió la actriz y activista en Jimmy Kimmel Live!, agregando que se desprendió de la 'y' intermedia en cuarto grado, cuando tenía unos 10 años.

Oprah Winfrey

La presentadora, actriz y productora Oprah Winfrey. MIKE NELSON / EFE

La Biblia y un malentendido extendido. Así se explica el nombre de Oprah Winfrey. Fue su tía Ida quien le puso un nombre bíblico, que aparece en el Libro de Rut. El problema es que era Orpá (Orpah en inglés), y como muchos miembros de su familia o eran analfabetos o tenían problemas con la ortografía, no sabían dónde colocar la 'p' y la 'r' y acabaron escribiendo en el registro y diciendo su nombre como Oprah. Solo en su certificado de nacimiento aparece aquel nombre, pero desde entonces nadie más ha utilizado con ella Orpá.

Halle Berry

La actriz Halle Berry. Getty Images

Unos grandes almacenes, los Halle Brothers, son los responsables del nombre de la actriz Halle Berry. "Mi madre estaba de compras en Halle Brothers, en Cleveland. Vio las bolsas y pensó: 'Así voy a llamar a mi bebé'. Y yo pensaba que era el nombre más guay del mundo hasta que entré en uno de estos negocios", confesó la ganadora del Oscar en 1995, añadiendo: "Nadie lo dice nunca bien, es Halle, como Sally".

Lil Nas X

El cantante Lil Nas X. PATRICK MCMULLAN / GETTY IMAGES

Montero Lamar Hill, ese es el verdadero nombre del músico Lil Nas X. El segundo sí que es artístico, pero lo curioso es de dónde proviene el primero: por un coche. "Es un poco vergonzoso, pero ya me da igual. En aquel entonces mi madre quería este coche, el Montero, y nunca consiguió uno. Era un Mitsubishi, así que me pusieron el nombre del coche", confesó en The Tonight Show.

Selena Gomez

La actriz y cantante Selena Gomez, en enero de 2024. Gilbert Flores / Getty

Fue su padre quien insitió tanto y lo tenía tan claro que finalmente se llevó el gato al agua. De lo contrario hoy estaríamos hablando de Priscila Gomez, que era el nombre que le iban a poner. Selena Marie Gomez se llama así en homenaje a la cantante Selena Quintanilla, la reina de la música texana, quien murió trágicamente y cuya vida ha sido todauna obsesión e inspiración para la artista de 31 años.

Taylor Swift

Taylor Swift en los Globos de Oro 2024 Efe

Taylor Swift tuvo la oportunidad de decirle al músico James Taylor que sus padres habían sido grandes fans de él y que le habían puesto su nombre. "Es enormemente halagador y fue una bonita sorpresa cuando me lo dijo. Hicimos un concierto benéfico juntos [en 2015] antes de que Taylor de verdad descollara. Pero yo ya sabía lo extraordinaria que era", dijo James. "Me encantó el hecho de que sus padres le pusieran mi nombre. Obviamente no fue su elección, pero aun así creo que es una gran conexión", afirmó.

Blake Lively

Blake Lively en la MET Gala de 2022. Gilbert Carrasquillo / Getty Images

Blake Lively no solo no es un nombre artístico, sino que se le puso a la actriz pensando que sería un niño. Se trata del nombre de un familiar que se le quedó aunque naciese niña porque ya se habían acostumbrado a llamarle así al bebé. "Era el nombre del hermano de mi abuela y mi hermana lo anotó mientras leía un árbol genealógico. Y dijeron: 'Si es un niño, lo llamaremos Blake, y si es una niña, Blakely'. Todos pensaban y estaban seguros de que yo iba a ser un niño, y luego no. Pero ya hacía meses que me llamaban Blake y me habían estado llamando así tanto tiempo que sencillamente me lo dejaron", confesó a RadioFree.com.

Rachel Zegler

Rachel Zegler en 'Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes'. Cinemanía

La protagonista de West Side Story o la última entrega de la saga Los juegos del hambre, Rachel Zegler, fue bautizada por el nombre del personaje de Jennifer Aniston en Friends, dado que nació en mitad de la exitosa sitcom, en 2001. "Es verdad y nadie nunca me cree porque piensan que de ninguna manera soy lo suficientemente joven como para llevar ese nombre por Friends, pero sí lo soy”, compartió Rachel en The Tonight Show. "Me iban a llamar Catherine, pero mi hermana mayor se llama Jaqueline y mis padres pensaron que quizá sería demasiado confuso para que sus bebés lo entendieran. Y a mi madre le encantó cómo sonaba en Friends el de Jennifer Aniston, y así surgió".