Taylor Swift, emparentada con la famosa poeta Emily Dickinson

George Clooney, Halle Berry, Benedict Cumberbatch, Julia Roberts, Edward Norton, Oprah Winfrey, las hermanas Fanning... Muchísimas son las celebrities que están emparentadas con alguien famoso del pasado. Pero pocas han levantado tanta atención como cuando se ha sabido con qué gran figura histórica tiene cierto grado de parentesco Taylor Swift: la gran poema Emily Dickinson.

Desde las redes sociales, una vez se ha sabido la noticia gracias la confirmación que ha dado el periódico Today de una investigación de la compañía de genealogía Ancestry, se han hecho todo tipo de cábalas, tanto desde el lado de las swifties como de los amantes de la poesía, incluso conectando letras de la artista de 34 años con versos de una de las poetas fundamentales de la historia estadounidense fallecida en 1886.

Según han podido saber desde la empresa, la autora de éxitos como Exile, Blank Space o, curiosamente, la canción homónima de su próximo disco, The Tortured Poets Department, y la poeta son primas sextas, aunque con tres grados de separación.

Además, ambas descienden de un inmigrante inglés del siglo XVII, noveno bisabuelo de Swift y el sexto bisabuelo de Dickinson, que fue uno de los primeros colonos que se estableció en Windsor, en el estado de Connecticut, si bien tanto Taylor como Emily nacieron en otros estados muy cercanos a este: la cantante en Pensilvania y la escritora en Massachusetts.

"Los antepasados de Taylor Swift permanecieron en Connecticut durante seis generaciones, hasta que una rama familiar se estableció en el noroeste de Pensilvania, donde se casaron con miembros de la línea familiar Swift", han explicado desde la compañía de genealogía.

Increíblemente, las conexiones entre ambas personalidades han estado siempre en boca de los fans de la artista, quienes piensan, por ejemplo, que el álbum Evermore se inspiró en las obras completas de la escritora en su totalidad.

Por si fuera poco, Dickinson solo publicó tres poemas en vida y los swifties han encontardo que los títulos de los tres hacen referencia a diferentes momentos de la vida de Taylor Swift: A Valentine (apareció en la cinta de 2010 Historias de San Valentín), The Snake (con el emoticono de una serpiente copaban sus redes sus detractores y ella se apropió de él en el videoclip de Look What You Made Me Do) y Success, que se traduce por "éxito" y no hay que explicar nada más.

Además, la propia cantautora ha hecho referencia explícita a la poeta en un discurso de agradecimiento. "Si mis letras parecen una carta escrita por la bisabuela de Emily Dickinson mientras cosía tras una cortina de encaje, es que así soy yo escribiendo", dijo en 2022 mientras recogía el premio Artista de la Década de la Asociación Internacional de Compositores de Nashville.

"La increíble conexión entre Taylor Swift y Emily Dickinson es solo un ejemplo más de las cosas extraordinarias que se puede descubrir cuando exploras tu propio pasado", ha afirmado en un comunicado Jennifer Utley, directora de investigación de Ancestry. "Incluso cuando no lo conocemos, nuestro pasado puede influir en nuestro presente, y es son curiosas todas estas asombrosas similitudes entre ambos tiempos", ha añadido.