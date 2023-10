Es imposible entender cómo el mundo mira ahora a Britney Spears sin el #MeToo. Tras el movimiento feminista, llegó el #FreeBritney, y lo que antes habían sido loas y risas hacia su expareja, Justin Timberlake, se ha ido tornando poco a poco lo contrario, con multitud de fans en contra de cómo llevó la ruptura y sus posteriores acciones y declaraciones para enterrar la imagen pública de una artista que además se vio sumida en un depresión y una posterior tutela paternal durante 13 años.

Aquella historia, además, ha cobrado una nueva importancia dada la próxima publicación de The Woman In Me [La mujer que soy], la autobiografía que ha escrito la cantante y que llega al mercado en Estados Unidos el próximo martes 24 de octubre —en España lo hará dos días después, el jueves 26, editado por Plaza & Janés—.

La historia del aborto o de quién engañó a quién son ahora la punta de lanza contra Timberlake quien ya ha tenido que salir anteriormente a pedir perdón por cómo había tratado a Britney y que se enfrenta de nuevo a la ira de los fans. Repasamos aquella historia de amor.

Los inicios (1993 -1999)

Britney Spears y Justin Timberlake se conocieron en 1993, cuando ambos tenían en torno a 12 años. Fueron elegidos para protagonizar una nueva versión de El club de Mickey Mouse, donde también estarían, por ejemplo, Christina Aguilera o Ryan Gosling. Allí se dieron su primr beso, pero tras acabar el programa cada uno tomó un rumbo.

El primeroen dar el paso hacia la fama definitiva fue Timberlake, formando en 1997 el grupo NSYNC con otros cuatro miembros. Un año después, la Princesa del Pop lanzó su sencillo debut, ...Baby One More Time. Esto haría que desde finales de aquel año hasta principios de 1999 Britney se convirtiera en telonera de la gira de la famosa boy band.

Es entonces cuando reactivan su romance, aunque todavía no se haría oficial.

La relación (1999 - 2002)

La pareja confirma su relación en la segunda mitad de 1999 y durante un año son tendencia en las portadas de las revistas del corazón norteamericanas. Eran ejemplo, además, de un amor adolescente perfecto, incluso a nivel de tendencias, máxime cuando se presentaron a los American Music Awards de 2001 con dos atuendos vaqueros a juego.

El momento de mayor efervescencia fan entre ellos ocurrió también aquel año: tuvieron la oportunidad de compartir juntos el escenario para el espectáculo del entretiempo de la Super Bowl, si bien aquel cartel también contaba con Aerosmith, Mary J. Blige y Nelly.

Sin embargo, y aunque eran adorados e idolatrados, en marzo de 2002, mientras Britney está promocionando su película Crossroads: Hasta el final, admite que está soltera en ese momento. La pareja acababa de romper, sin que saliera a la luz la razón de por qué lo habían dejado, aunque años después se sabría que fue Justin quien dejó a Britney y que lo hizo a través de un mensaje de texto.

Las venganzas (2002- 2004)

Comenzó Justin el juego de la venganza. Lo hizo asegurándole dos cosas a la revista People: primero, que tenía el "corazón roto"; segundo, con una sonrisa contestando "claro, claro..." cuando le preguntaron si, a pesar de que Britney había dicho que llegaría virgen al matrimonio, la Princesa del Pop lo había cumplido.

Esto se vio acentuado en octubre de aquel mismo 2002, cuando alimenta los rumores de que Britney le fue infiel con la canción Cry me a river, lucrándose de explotar el tremendo dolor que estaba sufriendo la cantante, que no dejó de llorar en varios días, como explicó su hermana, Jamie Lynn.

A ello habrá que sumar la famosa entrevista —que luego se supo que le obligaron a conceder— donde no pudo contener las lágrimas y en la que prácticamente asumía toda la culpa por la ruptura, dejando libre de pecado a Justin Timberlake, que no hizo nada por ayudarle, algo que a día de hoy los fans con muy malos ojos, sobre todo a tenor de las últimas revelaciones que ha hecho la artista en su autobiografía.

Entre medias, eso sí, un caso sonadísimo: los MTV Awards en 2003. A pesar de que Madonna se giró y besó en la boca a Britney y luego hizo lo mismo hacia el otro lado y besó a Christina Aguilera, el realizador ocultó a lo espectadores este segundo beso. ¿La razón? Prefirió enfocar la mirada seria de Justin Timberlake.

En 2004, por último, Britney Spears lanzaría Everytime, la canción con la que respondía a Justin y que fue noticia recientemente porque, según parece, contenía muchas pistas sobre el aborto que acababa de sufrir la artista.

De la tutela a la actualidad

Pasando por alto un poco un momento en el que los usuarios creyeron que Justin había llamado a Britney "zorra" en 2013 —él salió a decir que estaban exagerando y que nunca le faltaría al respeto a nadie—, la tutela de Britney fue un lapso también entre ellos, si bien en cuanto comenzó el #FreeBritney y fue lanzado poco después el documental de The New York Times Framing Britney Spears, muchos fans de la cantante le cantaron las cuarenta a Justin por no haberla apoyado.

Pero ocurrió al revés. Britney, en una publicación, llamó "genio" a Timberlake. Este respondió entonando el mea culpa y, además de pedirle perdón, pidió que todo el mundo la apoyase. Pero claro, esas mismas declaraciones se han vuelto en su contra ahora.

"Independientemente de nuestro pasado, bueno o malo, y sin importar el tiempo que haya pasado, lo que le está sucediendo está mal, así de sencillo, aseguró, antes de añadir: "A ninguna mujer se le debería impedir jamás tomar decisiones sobre su propio cuerpo".

Esas palabras, que ahora toman un nuevo significado después de haberse dado a conocer el aborto, así como la posibilidad de que fuese él y no ella quien engañase dentro de la relación, han hecho que Justin Timberlake tenga que "refugiarse en su familia", como ha declarado una fuente cercana. Queda, por tanto, que salga a la luz el resto de la historia junto con el libro de Britney.