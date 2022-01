Jamie Lynn Spears habla sobre lo mal que lo pasó su hermana Britney cuando rompió con Justin Timberlake

Jamie Lynn sigue haciendo esfuerzos por hacer perder los nervios a los fans de Britney Spears. La guerra abierta que mantienen las dos hermanas está en su punto más álgido desde que la cantante consiguiese la libertad después de 13 años de tutela del padre de ambas, James Spears, y a Jamie Lynn no se le ha ocurrido otra cosa que hablar públicamente de una de las relaciones más dolorosas para Britney: aquella que tuvo con (el también señalado por los seguidores de la artista) Justin Timberlake y cuya ruptura fue uno de los momentos más tristes de su entonces incipiente carrera, como demostró la entrevista que concedió, en la que acabó llorando y de la que se ha sabido recientemente que fue obligada a dar.

Resulta que en mitad del cruce de acusaciones entre Jamie Lynn y Britney por el libro de memorias que quiere sacar la primera a costa de la segunda, Jamie Lynn ha acudido al podcast Call Your Daddy para contar cómo recuerda ella que fue el duro período anímico de la autora de éxitos como Toxic o Womanizer tras cortar con el miembro de la banda NSYNC, una "tristeza" que ella no entendía bien -por aquel entonces contaba con 11 años, por los 21 de Britney-.

"Yo estaba tristísima, obviamente porque veía que mi hermana lo estaba. Pero también porque por primera vez me di cuenta de que quizá no lo sabía todo sobre aquella relación. ¿Por qué iban a contarme algunas cosas a mí? Me querían proteger", ha afirmado Jamie Lynn.

La actriz de Zoey 101 ha explicado que entonces no lo sabía, pero que ahora comprende mejor el calvario de su hermana, sobre todo cuando poco después Justin sacó uno de sus mayores éxitos, Cry me a river, lucrándose de explotar el tremendo dolor que estaba sufriendo la princesa del pop. La respuesta de Britney fue la canción Everytime, que Jamie Lynn considera una de las más infravaloradas de la discografía de su hermana.

"Me entran ganas de llorar porque rememoro la forma en la que le rompieron el corazón. Mi hermana fue brillante y creativa: escogió una melodía con el piano y se puso a escribir ese tema. Es descorazonador porque él tenía su canción y ella la suya", ha dicho Jamie Lynn.

La reacción de Britney no se ha hecho esperar. En una carta en la que usa de metáfora unos batidos de chocolate, la intérprete afirma que regresó a su casa después de la ruptura y nadie le dio importancia a su dolor. Además, asegura que su hermana estaba centrada en su fichaje para tener serie propia en el canal infantil Nickleodeon y que esta fue gracias a su fama. Por último, se cabrea por cómo la familia que mejor conocía era la de Justin y no la suya, totalmente rota. Añade, además, que ojalá hubiese hecho entonces lo que tenía que hacer: abofetear a su hermana en toda la cara.