Los fans creen que hay una canción de Britney Spears llena de referencias a su aborto

Según ella misma ha contado, fue "uno de los procesos más agonizantes" que ha vivido jamás y una decisión que le ha acabado por atormentar durante años, ya que ella se había crido y educado con otro pensmiento totalmente diferente. Quizá por eso Britney Spears prefería hablar de su aborto cuando estaba con Justin Timberlake solo con su círculo cercano... Lo que no significa que no dejase alguna pista.

Desde que la noche de este pasado martes saliesen a la luz los primeros fragmentos de The Woman In Me [La mujer que soy], la autobiografía que la cantante ha escrito —sale a la venta el próximo 24 de octubre en Estados Unidos y dos días después en España, editado por Plaza & Janés—, los fans se han puesto a rebuscar en canciones, entrevistas y vídeos de Britney esperando encontrar alguna referencia a tan traumático episodio.

Y lo han encontrado. Fue en 2003 y apenas unos tres años después de que sucediese el aborto, cuando ella acaba de cumplir la mayoría de edad o 19 años, algo que no especifica en el libro. Se trata del videoclip de su canción Everytime, lanzada dentro del álbum In the Zone y que fue todo un éxito.

En un momento dado del vídeo, dirigido por David LaChapelle y que además supone el clímax, Britney está cantando el estribillo y mientras por detrás una mujer están dando a luz a un bebé sano. Todo ello, mientras ella es sacada de la bañera por quien interpreta a su novio, el actor Stephen Dorff, tras desmayarse o intentar quitarse la vida ahogándose.

El videoclip, de hecho, hubo de salir en dos versiones, una censurada para Estados Unidos y otra sin censura para el resto del mundo, dado que jugaba con la idea de la reencarnación y del suicidio de la artista, quien al comienzo del vídeo es mostrada teniendo una mala relación con quien interpreta a su pareja —que los fans ahora tienen claro que se trata de un trasunto de Timberlake y de la discusión que llevó al aborto— y siendo acosada por los medios de comunicación y los paparazzi.

Además, los fans han querido reinterpretar la letra de la canción, y entender que donde decía "baby" no se refería a un apelativo cariñoso a una pareja sino, directamente, a un bebé. "Y cada vez que estoy soñando veo tu cara, me persigues. Supongo que te necesito, bebé", dice en un momento dado, así como también canta: "Creo que estás aquí. Es la único que tengo claro... ¿Qué he hecho?".

Según los usuarios, ahora dicho videoclip y la canción tienen "mucho más contexto" y "mucho más sentido" ahora. No hay que olvidar que Justin Timberlake le aseguró que no sería "feliz" si tenía al bebé, según la propia Britney, pero que aún así pensaba que formarían una familia juntos más adelante.

Justin terminaría por dar a conocer entre risas en una entrevista que él le había quitado la virginidad así como, al dejarla, Britney se tiró varios días llorando —apenas tenían 20 años—, por lo que él le hizo la canción Cry me a river.