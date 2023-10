Britney Spears revela que sufrió un aborto estando con Justin Timberlake

Ha sido salir a la luz y el libro se ha disparado hasta el número 1 en la lista de las preventas de libros. Hablamos de The Woman In Me [La mujer que soy], la autobiografía que ha escrito Britney Spears y que llega al mercado en Estados Unidos el próximo 24 de octubre —en España lo hará dos días después, el jueves 26, editado por Plaza & Janés—. En sus páginas, la cantante ha hecho toda una revelación: estando con Justin Timberlake sufrió un aborto dado que él no quería ser padre.

Según ha podido saber el portal de noticias TMZ a través de varias fuentes que ya han podido leer el libro, la cantante de 41 años narra cómo sus sentimientos hacia Timberlake eran tan fuertes cuando estaban juntos que pensaba que se trataba del amor de su vida, y que alrededor de finales del año 2000 se enteró de que estaba embarazada.

Según la autora de éxitos como Toxic o Womanizer, ella había sido criada en una ideología provida, tanto por la religión como por su familia, por lo que no pensaba que abortaría. "Quería mucho a Justin. Siempre pensé que algún día tendríamos una familia juntos. Pero esto ocurriría mucho antes de lo que había anticipado", escribe Spears.

A continuación, Britney relata cómo Justin pensó que no estaban listos porque eran demasiado jóvenes, ya que ambos tenían alrededor de 19 años en aquel momento, así como estaban alcanzando la cúspide de su fama. Y discutieron.

"Pero Justin no estaba para nada contento con el embarazo. Dijo que no estábamos preparados para tener un bebé en nuestras vidas, que éramos demasiado jóvenes", admite Britney, que se echa la culpa: "Estoy segura de que la gente me va a odiar por esto, pero acepté no tener el bebé. No sé si esa fue la decisión correcta. Si hubiera dependido únicamente de mí, nunca lo habría hecho. Y, sin embargo, Justin estaba muy seguro de que no quería ser padre".

Según explica en The Woman In Me, Britney afirma que se encontraba "en mitad de un conflicto", si bien después de algunas conversciones tan emotivas como difíciles, ambos acordaron que abortar era la decisión correcta, si bien Britney pensaba que ambos acabarían casándose. Dos años después, en 2002, cortaban.

Añade Britney que la decisión de abortar fue "uno de los procesos más agonizantes" que ha vivido jamás y una resolución que le ha atormentado durante años, pero de lo que únicamente hablaba en privado. Por ahora, el representante de Justin ha preferido no responder a ningún medio.

Sin embargo, en las redes se ha mostrado indignación contra el músico, que ahora tiene 42 años, en especial porque cómo encaró la ruptura, asgurando en medios que él le había quitado la vignidad a Britney, afirmando que cortó él por una infidelidad, haciéndole una de sus canciones más famosas, Cry me a river, tras la ruptura, pero obviando el detalle del aborto.

Inmediatamente después de que haya salido a la luz la noticia, Britney Spears ha subido un nuevo vídeo a cuenta de Instagram: es ella, de nevo, bailando con los famosos cuchillos falsos. Ahora, algunos usuarios creen que podría tratarse de una metáfora sobre lo que va a hacer con su libro y algunas de las personas que han pasado por su vida.