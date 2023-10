Sam Asghari ya ha leído las memorias de Britney Spears y continúa apoyándola

Este pasado mes de agosto, tras siete años de relación y 14 meses de matrimonio, Sam Asghari y Britney Spears se divorciaban. Pero eso no significa que el entrenador personal reconvertido en actor —de hecho, quiere retomar su carrera en Hollywood— no crea que el mundo ha de leer sí o sí el libro de memorias que su exmujer ha escrito y que sale a la venta este mismo octubre.

The Woman In Me [La mujer que soy], la biografía de la cantante de 41 años, saldrá a la venta en Estados Unidos el próximo 24 de octubre —en España lo hará dos días después, el jueves 26, editado por Plaza & Janés— y Asghari, al contrario que el resto de la familia de la artista, no está demasiado nervioso con lo que aparezca sobre él en el libro.

Al contrario, según sus últimas declaraciones, está deseando que vea la luz para que el mundo conozca la versión de Britney Spears en temas tan espinosos en su vida como la tutela paterna que ejerció sobre ella su padre, James Spears, y otros cómplices, o su salto a la fama siendo menor de edad.

Asimismo, también en el libro Britney hablará de su relación con otros miembros de su familia como sus tira y afloja con su madre y su hermana, Lynne y Jamie Lynn Spears, o sus primeros matrimonios, primero con Jason Alexander —que ahora es expulsado de gimnasios por acosar a mujeres— y después con Kevin Federline, quien, aseguran los fans, es el responsable de la mala relación de los hijos con Britney.

"Yo ya lo he leído y estoy muy orgulloso de ella, porque le dedicó mucho trabajo y le resultó muy duro. Desde luego que estoy emocionado y muy orgulloso de ella. Y como sé que fue difícil, seré el primero en la cola para comprarlo", ha dicho Asghari en declaraciones al portal TMZ.

Aunque es cierto que en la ya anunciada secuela del libro puede que Asghari no salga tan bien parado —según Page Six lo más probable es que Britney aborde los últimos años en dicho nueva biografía—, el actor de origen iraní ha recibido elogios por seguir apoyando públicamente a Britney.

Quien no lo va a tener tan fácil para salir airoso es Justin Timberlake. Según una fuente ha afirmado a Us Weekly, el cantante "no va a estar nada feliz" después de leer las memorias de Britney dado que, aunque afirma el informante que su intención no es "criticar a nadie", el simple hecho de que ella vaya "a contar lo sucedido desde su perspectiva" puede hacer parecer que Spears "va tras él con todas sus fuerzas".