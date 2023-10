Justin Timberlake, preocupado por la publicación de las memorias de su ex, Britney Spears: "Le corroe por dentro"

El próximo 24 de octubre, los fans de Britney Spears tienen una cita en la librería, pues sale a la venta sus memorias, The Woman in Me (La mujer que soy, que llega el 26 de octubre en español gracias a la editorial Plaza & Janés). Sin embargo, parece que hay personas que no solo no harán cola para comprarlo, sino que están preocupados por el lanzamiento.

Este es el caso de Justin Timberlake, que está "preocupado" por lo que puede aparecer en esta biografía, según informa Page Six. Y es que el cantante, que fue novio de 'La Princesa del Pop' entre 1999 y 2002, "tiene mucha curiosidad por saber lo que ella revelará de su relación", tal y como apunta una fuente. "Le corroe por dentro".

Us Weekly sostuvo que estas memorias atacan "duramente" al artista, pero representantes de la editorial aseguran que "no son un ataque" hacia nadie.

"Se trata de Britney teniendo por fin la oportunidad de contar su historia de empoderamiento", asegura el informante a Page Six. "No es nada más que eso".

La expareja de cantantes rompió en 2002 tras tres años de relación, pero lo cierto es que, desde entonces, se han conocido muchos aspectos de su noviazgo. De hecho, él comentó en una entrevista que habían llegado a un acuerdo con la artista para no revelar el motivo de su ruptura, y ambos han esquivado esas preguntas.

Sin embargo, ante los rumores de una infidelidad de ella, él nunca intentó rebatirlo o limpiar su nombre, detalle que siempre se le ha afeado. Pero también se le ha señalado por otros aspectos de su relación, especialmente después de que el New York Times lanzara en 2021 Framing Britney Spears, documental tras el que él pidió perdón.

"Lamento profundamente las veces en mi vida en las que mis acciones contribuyeron al problema, en las que hablé fuera de lugar o no defendí lo que era correcto", escribió Justin Timberlake en Instagram, reconociendo que había "fallado" a su ex. "Sé que esta disculpa es un primer paso y no resuelve el pasado. Quiero asumir la responsabilidad de mis propios pasos en falso en todo esto. Puedo hacerlo mejor y lo haré".

Aun así, Britney Spears nunca aceptó públicamente el perdón de su ex y, de hecho, en 2022, en un post de Instagram que después borró, le criticó por "usar su nombre" en su canción Cry Me a River.