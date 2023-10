Las memorias de Britney Spears, The Woman In Me [La mujer que soy] saldrán a la venta en Estados Unidos el próximo 24 de octubre. En España lo hará dos días después, el jueves 26, editado por Plaza & Janés. En él, los fans de la Princesa del Pop descubrirán cómo se sintió la artista durante los peores años de su vida: los 13 años que pasó bajo la tutela judicial de su padre, Jamie Spears.

Es cierto que, según la autora de éxitos como Womanizer o Baby One More Time, también se abordan en la autobiografía parte de su infancia, su difícil relación con el resto de miembros de su familia, en especial con su madre y su hermana, Lynne y Jamie Lynn Spears, y los primeros años de su trayectoria profesional, cuando alcanzó el estrellato.

Sin embargo, hay muchas cuestiones de los últimos años que todavía quedarían por saber de primera mano. Por eso mismo, y con la convicción de que The Woman In Me será un rotundo éxito de ventas, la cantante ha anunciado que ya está trabajando en la secuela de dichas memorias.

Este martes, y a través de una publicación en la que muestra, mientras suena eléxito Fall in love de Icona Pop, las últimas imágenes de sus vacaciones tropicales —subida a un jet privado y montando a caballo—, Britney ha dado a conocer que ya se ha puesto manos a la obra.

"¡Montar [a caballo] y escribir! Eso es todo lo que estoy haciendo en estos días... ¡El segundo volumen 2 viene después del primero!", ha escrito la artista junto a multitud de emoticonos y al hashtag con el nombre de su libro.

En este nuevo volumen, ya han comenzado a elucubrar tanto medios norteamericanos como usuarios de las redes, se espera que Britney Spears aborde varios temas espinosos de los últimos años, toda vez que el primer ha puesto paraello un proceso "muy intenso", como se ha encargado de decir varias veces en otras publicacines.

Britney Spears teases sequel to ‘Woman in Me’ memoir after messy Sam Asghari split https://t.co/MqPFkngs4Y pic.twitter.com/5YVZUqgvOE — Page Six (@PageSix) October 4, 2023

Por eso mismo, los fans creen que esta secuela versará, entre otros temas, de su reciente divorcio con Sam Asghari unos meses después de casarse —aunque llevaban varios años juntos— y de su relación con sus hijos y con su exmarido y padre de estos, Kevin Federline, que siempre ha apoyado a a todo aquel que se ha puesto en contra de la cantante, llegando a querer escribir un libro sobre paternidad precisamente con James Spears.