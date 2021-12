Britney Spears revela que fue obligada a conceder la famosa entrevista que dio cuando rompió con Justin Timberlake

Ya la ha borrado, pero en una de sus últimas publicaciones en Instagram, Britney Spears no dejaba títere con cabeza. Sobre todo, porque continúa en su empeño de hacer ver cómo la sociedad al completo, desde su familia a sus parejas, a los periodistas, a los humoristas y a los fans en general, para hundir mentalmente a una chica que por aquel entonces acababa de entrar en su veintena. Y lo ha hecho además con uno de los momentos de los que más se habló entonces como primera muestra de que algo no iba bien-aunque en aquel entonces se decía que estaba "un poco loca"-.

Ya ha quedado claro, gracias al movimiento #FreeBritney, el crucial papel que jugó no solo el machismo de la sociedad sino un nombre en particular: Justin Timberlake, quien se fue de rositas después de habérselas hecho pasar canutas tanto a Janet Jackson como la propia Britney. A la primera fue en el intermedio de la Super Bowl, dejándole al aire un pecho; a la segunda, con una ruptura en la que todos miraron con lupa y culparon a la cantante de éxitos como Toxic o Womanizer.

A raíz de que ya no estuvieran juntos, con 21 años, Spears concedió una ya famosa entrevista con la periodista Diana Sawyer. Era el año 2003 y la charla, capciosa vista hoy en día, acabó con la artista sin poder promocionar su nuevo disco, In the zone, y llorando a mares por unas preguntas que solo iban dirigidas a que ella se derrumbara, asegurándole, por ejemplo, que fue ella quien "traicionó" la relación.

Ahora que además se está debatiendo en Estados Unidos si Sawyer debería pedir disculpas, Spears se ha pronunciado. "¿Nos vamos a atrever a olvidar la entrevista que me hizo Diane Sawyer en mi casa hace casi 20 años? ¿Qué hay de su enfoque de 'la culpa fue tuya'? Por favor... ¿Y me haces llorar?", se ha quejado la artista.

Britney Spears drags Diane Sawyer on Instagram for a 2003 interview in which Diane made Britney cry. pic.twitter.com/FpsWcKoIaD — Drama For The Girls (@dramaforthegirl) December 14, 2021

"[Después de la ruptura] Viví en mi apartamento durante un año y no quería hablar con nadie. Mi 'agente' puso a esa mujer en mi casa y me hizo charlar con ella en la televisión nacional. ¡Me preguntó si tenía un problema con las compras! ¿En serio, si tenía un problema con las compras?", ha continuado Spears en el ya borrado post que sus seguidores han capturado.

"Algo que nunca he dicho es que, cuando pasé por aquella ruptura tan importante años atrás, después no podía hablar. Y de hecho no hablé con nadie durante mucho tiempo. Estaba en shock. Fue bastante triste que mi padre y otros tres hombres se presentasen en mi puerta cuando no podía ni decir media palabra y dos días más tarde tuviera a Diane Sawyer en mi salón", ha confesado.

Asimismo, Britney Spears ha asegurado que se arrepiente de haber sido, de hecho, tan cortés en sus respuestas, sobre todo en lo referente a su supuesta adicción a las compras y a negarse a admitir cualquier contestación de la artista que incluyera a Justin como alguien con parte de culpa en la ruptura.

Asimismo, Britney ha contado que aunque le avergüenza un poco contar esto, más vergüenza y pena siente por el Estado de California, que permitió ese abuso de su tutela. El representante de su padre ha dicho que Jaime Spears no organizó aquella entrevista ni estuvo presente.