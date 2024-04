William Levy y todos los secretos de su sonado divorcio: infidelidad, 'affaire' en Tenerife, embarazo y un vídeo policial

Lo único claro de la 'película' en que está metido el actor William Levy es que tras una segunda oportunidad, su matrimonio con Elizabeth Gutiérrez está roto.

Así lo ha confirmado ella misma, con mucho dolor. "Siempre aposté por mi relación. No era un secreto que fue el amor de mi vida", ha dicho resignada.

Pero este hecho, del que se venía especulando hace semanas, no es más que el pico de una montaña de secretos que están saliendo a la luz.

Según cuentan en el programa mexicano Chisme No Like, el actor cubano tuvo una relación paralela de hasta cuatro meses con una chica en Tenerife mientras seguía casado con Gutiérrez.

William Levy y Laura Londoño, en 'Café con aroma de mujer', la serie que le dio popularidad en España. NETFLIX

Carlos Corbacho, colaborador del programa ha relatado lo qué sucedió entonces, en 2022: "Es una chica de Tenerife. Todo pasó mientras él estaba rodando Montecristo. Se conocieron en una discoteca de Madrid, me llegó la información por parte de ella. Vi los chats que se habían mandado y comprobé que era el teléfono de él".

El intenso rodaje supuso que Levy permaneciera en la isla canaria durante varias semanas, tiempo en el que, según Corbacho, el actor no estuvo acompañado de su mujer, sino de la joven.

"Mantienen una relación durante tres o cuatro meses..., mientras él está en España. Ella se va a Tenerife porque él sigue allí con el rodaje. Están juntos hasta el día 28 de agosto, siendo un día después cuando era el cumpleaños de William. Ahí termina todo porque ella se hace un test de embarazo, le dice que está embarazada y la bloquea en Instagram. La bloquea por Facebook, por WhatsApp... Ya no puede contactar con él. Se presenta en el rodaje y la dejan fuera", han asegurado en Chisme No Like.

La historia continúa así, según este medio: desde ese momento a ella le resultó imposible contactar con William de nuevo. Todo se resolvió a través del asistente de Levy, quien se habría encargado de darle una cantidad económica a ella. "Es un asistente de William el que se pone en contacto con ella y le da 400 euros para que se vaya a una clínica. Ella aborta y ahora está en problemas de depresión. Ella es guapísima, pero superdiscreta", asegura Carlos Corbacho.

Por si esto fuera poco, hace unos días se publicó el vídeo más polémico de William Levy, cuando se supone que Elizabeth descubre otra infidelidad de su marido en su propia casa. "La señora de la limpieza llama a Eliza para decirle que hay objetos sexuales, le dijo a su mujer que le había metido a una mujer dentro de la casa", contó el periodista Álex Rodríguez en Vamos a ver.

En realidad, la policía no llegó porque tuviera lugar este episodio, sino porque Levy, en un intento porque su hija no viera lo que pasaba en la habitación la empujó. "William para que la niña no vea lo que está ocurriendo ahí dentro la empuja a la niña y son esos empujones los que hizo que llamaran a la policía".

El actor de culebrones, como Café con aroma de mujer, está viviendo el suyo propio de protagonista estelar.