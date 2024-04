Amor Romeira, a Sonia Ferrer, tras un enfrentamiento por transfobia: "Te admiraba, pero ahora ya no quiero ser como tú"

Los encontronazos entre Sonia Ferrer y Amor Romeira se han convertido en algo habitual cuando ambas colaboradoras coinciden en En boca de todos. Tanto es así que hace solo un mes, la canaria abandonó las redes sociales tras su enfrentamiento con la modelo.

Así, hace solo unos días, Amor afirmó en un medio de comunicación: "En mi vida, yo había recibido tanta transfobia como la que vivo en 2024. En parte, ha sido por culpa de Sonia Ferrer, para que lo sepa ella. Yo ya no soy una mujer trans, yo ahora me denomino jabalí".

Este lunes, el matinal de Cuatro ha enfrentado cara a cara a Ferrer y Romeira. Ha sido la canaria quien ha comenzado defendiendo que "cuando determinas que las mujeres trans no son mujeres, ejerces una violencia contra el colectivo": "Y contra mí, personalmente, Yo te tenía muchísima admiración y cuando era pequeña te veía y me sentía identificada contigo. Sin embargo, ahora que soy adulta, no quiero ser como tú".

Una palabras que no han sentado nada bien a la modelo, quien ha apuntado: "Este debate no es igualitario. Se ha legislado para que yo esté atada de pies y menos y se me puede sancionar por decir que creo que nadie nace en un cuerpo equivocado".

"Yo no siento rechazo a las personas transexuales, es más, me hubiese gustado que hubiesen tenido el apoyo necesario para que personas como tú, que han llegado a hacer un cambio de sexo, no necesitasen medicación de por vida ni mutilarse. Creo que hay un cáncer en esta sociedad que son los estereotipos sexistas y los roles de género", ha apuntado Sonia Ferrer.

Respecto al uso fraudulento de la Ley trans, Sonia Ferrer ha destacado: "Antes ya había una Ley trans que regulaba esto y solo necesitabas un certificado médico pasando por una valoración psicológica que confirmase que había ese malestar. Sin embargo, ahora, ser mujer es un sentimiento y vemos a muchos hombres que ni cambian de nombre ni de aspecto, pero se consideran mujeres. Esto me parece un escándalo".

Finalmente, Amor Romeira ha sentenciado: "Creo que la Ley trans está hecha para las personas trans. Estas personas de las que hablas están haciendo un uso fraudulento de la ley y en eso estoy totalmente de acuerdo contigo".