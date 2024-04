Susanna Griso ironiza sobre el daño que sufre en un ojo: "Lo tengo a la virulé. Me dicen que si me he solidarizado con Imanol Pradales"

Este lunes, Susanna Griso ha mostrado, en directo, el daño que sufre en el ojo izquierdo. La presentadora de Espejo Público ha destacado que varias personas le habían preguntado qué le ocurría, pues el ojo está hinchado y enrojecido.

Primero, los colaboradores han abordado el caso Koldo, centrado en la presunta trama relacionada con la compra de mascarillas por parte del asesor del exministro José Luis Ábalos.

Al dar por agotado el tema, Griso ha dado paso a una de las reporteras del programa cuando Elisa Beni, molesta, ha apuntado: "Últimamente haces el recorrido por los señores". Susanna, se ha disculpado (ya lo tuvo que hacer en otra ocasión) por olvidarse de su compañera y ha explicado el motivo de su 'despiste'.

Elisa Beni estaba sentada a la izquierda de Susanna Griso, quien ha apuntado que tiene el ojo izquierdo a la virulé: "Me lo está diciendo mucha gente. Me dicen que si me he solidarizado con Imanol Pradales". Un comentario con el que la periodista se ha referido al ataque con un spray de pimienta que sufrió el político del PNV.

Finalmente, la presentadora se ha excusado: "Será que, entonces, pierdo visión por este lado, perdóname, Elisa". La colaboradora ha aceptado las disculpas de la presentadora.