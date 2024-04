Fedez revela los motivos de su separación de Chiara Ferragni: "Hasta que me casé decían que era gay..."

Getty Images for The Met Museum/

Fedez ha roto su silencio en el programa Belve, de la Radio Televisión Italiana (RAI). Se trata de la primera entrevista que concede tras conocerse su separación de la influencer Chiara Ferragni.

El programa ya había adelantado parte del contenido, en el que se veía al cantante llorando, aunque no se sabía por qué. Ahora se ha sabido que todo tiene que ver con la conversación, que ha girado en torno a la historia de amor y reciente separación del músico y la influencer más poderosa de Italia.

"Chiara y yo hemos pasado por muchos momentos difíciles, mi enfermedad... Han sido tres años muy complicados y, lamentablemente, no aguantamos", asegura.

Además, deja caer que la polémica en la que Chiara se ha visto envuelta, el Pandoro Gate, ha afectado directamente en su matrimonio, aunque sin ahondar y dejando claro algo: "No es la razón por la que rompimos".

Sobre los rumores de infidelidad a su ya exmujer, dice rotundo: "Me hace reír. Hasta que me casé decían que era gay, pero cuando me separo entonces me gustan las mujeres. Me sorprende la ligereza con la que se habla del tema. Hay rumores de que he estado con una chica pero, ¿con qué ligereza se le llama rompehogares?", cuestiona el artista.

Pese a la ruptura, sigue hablando muy bien de Chiara: "Todo el mundo pensaba que vendría aquí a criticar a mi mujer. No es el caso. Ella es la madre de mis hijos y siempre seguirá siendo la mujer más importante de mi vida, pase lo que pase", destaca.

En cuanto a sus hijos, asegura que ha sido él el que le ha pedido a la influencer que no publique nada de los niños en las redes sociales porque quiere protegerlos de la polémica causada por su separación.