La historia de una traición "no merecida": así engañó su marido a Silvia Tortosa

La actriz Silvia Tortosa falleció el sábado 23 de marzo a los 77 años de edad. Lo habría hecho sumida en una profunda depresión, aunque hay dos versiones de la historia.

Una, según contó Valeria Vargas en D Corazón, porque la pareja de Tortosa, Carlos Cánovas, la habría dejado. Sin embargo, otras voces aseguran que fue la actriz quien, al enterarse del engaño de su marido, lo echó de casa y cambió su testamento.

Este miércoles, Lecturas arroja algo más de luz de cara a esta segunda versión, ya que saca a la luz el testimonio de Felipe Hita, cuya exmujer, Marina Lozano, le habría sido infiel durante años con Carlos Cánovas, marido de Silvia.

Un crudo testimonio que, según la revista, demuestra que el matrimonio de Silvia y Carlos no era tan ejemplar como afirma el productor. "Estuvimos juntos 22 años, nos casamos en el 1998 y nos separamos en 2018. Supe que me fue infiel con Carlos hace cinco días, me he ido enterando de sus aventuras, pero no tenía idea de esto hasta que hablé con los vecinos de mi casa. Me dijeron que su coche llevaba años apareciendo y que ya reside ahí, en mi casa, con mi ex y nuestro hijo", revela.

"Se han dicho muchas mentiras, cuando la realidad es que Silvia Tortosa y yo hemos sido vilipendiados, atacados, arrastrados. Me da mucha pena que no esté viva para darle un abrazo, mirarnos", cuenta.

"Era una mujer tan dulce, tan buena persona que no se merecía esa traición. ¿Cómo es posible que la hayan engañado de una manera tan vil durante tanto tiempo? Se ve claro que lo han hecho por dinero. Carlos no ha sido legal, han sido muchos años. ¿Esperaban a que muriera Silvia para pillar? ¡Menos mal que Silvia lo desenmascaró!", dice sobre la traición que la actriz habría sufrido por parte de su ya exmarido.

Sobre la historia del engaño, revela: "La historia de Carlos y Marina empezó en 2016. Yo nunca desconfié de mi mujer, estaba ciego". Y destapa: "Un Día de los Enamorados Silvia descubrió en el garaje de casa dos ramos de flores. Uno enorme para Marina y uno pequeño para ella".

Además, asegura que, cuando ella echó a Carlos de casa, él se fue a vivir a la suya con Marina. "Mientras estaba con Carlos, Marina tenía relaciones con un policía, un actor y otras personas", asegura el ex de la también actriz.