Cinco bolsos baratos (y atemporales) de los 'outlets' en los que compran las que más saben de moda

Si existe algo que siempre tenemos que llevar al salir de casa, es un bolso. Con los inexistentes bolsillos en la moda femenina, este accesorio se ha vuelto imprescindible para guardas las lleves y el móvil, pero también algunas cosas que nos definen y marcan nuestra personalidad.

En internet se han hecho muy populares los vídeos "qué llevo en mi bolso", donde mujeres de todo el mundo comparten sus grandes secretos, y las famosas no son una excepción. Anya Taylor-Joy confesó en un vídeo que ella lleva cristales y cartas del tarot, mientras que Lola Índigo prefiere meter un aguacate por si en el desayuno le traen una tostada con guacamole en lugar de aguacate.

Al igual que la ropa, los bolsos también siguen las últimas tendencias en moda, por lo que si estás buscando renovar alguno de estos complementos, nos hemos recorrido varias tiendas outlet para dar con los más 'trendy' sin que sufra nuestro bolsillo.

1. Minimalista

Bolso 'shopper' nudos de Mango Outlet Mango

Desde hace unos meses, estamos viendo como la tendencia japandi está adentrándose en el mundo de la moda, dejándonos con estilismos muy minimalistas. Un bolso de este estilo lo podemos encontrar en Mango Outlet, en marrón, de estilo 'shopper' y con detalles de nudos en los extremos de las asas (17,99 €/ref: 37048257-NUS-LM).

2. Capazo

Capazo de Misako Misako

El capazo siempre ha sido un imprescindible para ir a la playa en España, sin embargo, el año pasado vivió una explosión en el 'street style'. Parece que este año va a seguir el mismo camino y para sumarnos a la tendencia hemos encontrado este de tamaño grande y hecho en rafia de Misako (14 euros/ref: CAPA - 4600316414018).

3. 'Mermaidcore'

Bolsito con conchas de Slowlove Slowlove

Las sirenas están de moda, por lo que sus accesorios también. Ahora, los bolsos que veremos tendrán un aire más hippy y bohemio, como este de Slowlove hecho en yute con el frontal lleno de conchas y borlas en la parte inferior. Lo podemos encontrar en Fifty Outlet por 19,99 € (ref: 7005155)

4. 'Shopper' de naylon

Bolso 'shopper' estampado de Milano Milano

Los bolsos plegables de nylon se han convertido en el último 'must have'. Ya sea para ir a la compra como para ir a trabajar, no vamos a parar de ver este diseño por todas partes. Hemos encontrado uno de Milano, con estampado 'animal' en color negro y blanco que podemos comprar en Fify Outlet (15,99 €/ref: 5427633).

5.De crochet

Bolso de crochet de Mango Mango

El crochet tuvo su gran boom en el 2023, sin embargo, todavía no queremos olvidarlo de todo, por lo que esta temporada seguirá entre nosotros. Si este no es tu estilo y quieres ir a la última, puedes probar este tejido en accesorios, como puede ser un bolso. En Mango outlet hemos encontrado uno en azul klein con estilo baguette que está a punto de agotarse (11,99 €/ref:47067655-DELFINA-LM).

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.