Terelu Campos se hunde en 'D Corazón' por las polémicas con su familia: "No puedo más"

Terelu Campos ha estallado este sábado en el plató de D Corazón tras sentirse señalada durante la tertulia del magazine de La 1, en la que se había puesto sobre la mesa las últimas polémicas surgidas con Bertín Osborne y su presunta paternidad con Gabriela Guillén: "Te prometo que no puedo más ya con todo".

En la conversación participaban la propia Terelu y el director de la revista Semana, Jorge Borrajo, quien ha comentado que al cantante no se le critica por "su silencio" sino por "todo lo que hablaba y ha ido diciendo".

Ante esto, la hija de María Teresa Campos ha respondido que "todos los días te están preguntando lo mismo, todos los días te están metiendo un dedito donde tienes ahí una heridita" y que por eso no se puede "pretender que todo el mundo sea amable y cariñoso".

Las palabras de Terelu han tenido una contestación inmediata por parte de Borrajo que le ha insinuado si hablaba "por experiencia" tras las últimas polémicas que han surgido en torno a su familia y es en este momento que la también presentadora de televisión se ha roto.

"Mírame, no puedo más, te prometo que no puedo más ya con todo. Ayer por la tarde me estaba arreglando para irme y pensaba no puedo más, no hay tregua", ha exclamado.

La periodista ha asegurado que "no es una gota" y que "cuando crees que es una gota, te viene una catarata" pero "cuando crees que has achicado agua te vuelve a llegar algo".

Asimismo, Terelu ha contado que le molesta "todo" porque todas las cosas "van entrelazadas" y hay "personas que hablan de ti que no te han visto en su vida" y ella ni nadie tiene "medios" para parar que "alguien se siente y se invente una vida".

"No tengo el poder, cuando no es una cosa, es otra, de pronto se produce una exclusiva que produce dolor porque forma parte de tu familia", ha espetado.

Seguidamente ha entrado de lleno en los problemas que le afectan en la actualidad y ha asegurado que "jamás" dejará de abrazar a su sobrino y ha seguido defendido a los suyos: "Me puedo callar más mis injusticias que las que le hacen a los míos, y yo consideré que eso era una injusticia hacia mi hermana, que llega un momento en el que no te puedes seguir callando".