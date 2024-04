Terelu Campos deja su blog en plena polémica familiar: "He intentado ser transparente y que sepáis mi verdad"

Envuelta en la polémica por su sobrino, José María, el hijo de su hermana Carmen Borrego, que también le ha salpicado a ella, y de la que ha hablado en televisión, Terelu Campos ha decidido dejar su blog semanal de Lecturas.

Este miércoles, la periodista se despide de su rincón en la revista y lo hace, como dice ella, siendo todo lo sincera que ha sido durante estos tres años de colaboración.

"A lo largo de estos tres años he querido que a través de estas páginas conocierais cómo me he sentido en muchos momentos y cuál ha sido mi impresión y mi opinión ante temas de actualidad. Ante todo, este ha sido un blog muy personal en el que los sentimientos han sido mi prioridad", escribe la malagueña.

"He compartido con todos vosotros mis alegrías, mis frustraciones, mis decepciones y mis dolores. He intentado ser para vosotros lo más transparente posible y que, de alguna manera, cada semana, todos los que amablemente me habéis leído y seguido supierais cuál es mi verdad en el trabajo, con los compañeros y en los momentos más duros y difíciles de mi vida", se sincera Terelu, que pone ejemplos, como la muerte de su padre, su infancia o su familia.

En esta hace especial hincapié: "Tengo una gran familia y estoy orgullosa de ella. Sabemos, entre nosotros, ser el sostén de unos y de otros. Tenemos claro que todo el mundo no tiene la misma suerte en la vida".