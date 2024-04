Terelu Campos carga contra Isabel Pantoja en su concierto: "No me dio el pésame"

Terelu Campos fue una de las asistentes al concierto especial que Isabel Pantoja dio este sábado en Madrid. La comunicadora, gran amiga desde hace mucho tiempo de la tonadillera, habló de ella en el photocall. "Es una artista a la que conozco desde que era una niña". señaló la televisiva, en declaraciones que han emitido este domingo en Fiesta.

Sin embargo, sorprendió por un inesperado reproche con el que la hija de María Teresa Campos cargó públicamente contra la artista: "Sí he echado de menos que Isabel me diera el pésame por mi madre. Yo no lo pude hacer con la suya porque yo no puedo acceder a Isabel, pero Isabel sí que puede acceder a mí".

En la comparación entre Isabel Pantoja y Rocío Jurado, Terelu lo tiene claro: "Rocío por encima de nadie en el mundo", dejó claro la comunicadora ante los medios.

La comunicadora también ha sido noticia este fin de semana por los comentarios que Pipi Estrada, su expareja, ha vertido sobre ella. "Una empresa privada hace y deshace como quiere, pero con el dinero que pagamos todos, cuando hay un tráfico de influencias, estamos hablando de algo feo", aseguraba el periodista en Fiesta, provocando la inmediata reacción de Emma García. "Cuidadito, cuidadito. Te digo que estás en directo. Esto es lo que dice Pipi y no me hago responsable de los comentarios de mis colaboradores", argumentaba la presentadora.

Poco después era la propia Terelu Campos la que, desde el photocall del concierto de Isabel Pantoja en Madrid, contestaba a Pipi en directo. "Espero que un compañero tuyo que está ahí se retracte porque me ha acusado de un delito. Un beso enorme a Emma, que sabe que la amo", señaló la comunicadora, visiblemente molesta.

"Quizás me he excedido en el fragor de la batalla. He dicho que ha tenido un problema en el programa de la mañana y lo ha solucionado, evidentemente lo más bonito en la vida es tener amigos. No quería decir eso exactamente. Lo que quería decir es que había un problema y ese problema se ha solucionado. Pido disculpas, pido perdón. No era mi intención", intentaba explicarse Estrada.