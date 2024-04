Pipi Estrada acusa a Terelu Campos de "tráfico de influencias" en RTVE y ella reacciona: "Me ha acusado de un delito"

Sigue la guerra entre Pipi Estrada y las Campos. En este caso, contra Terelu, su expareja, a la que este sábado en Fiesta acusó de "tráfico de influencias" en RTVE, donde trabaja la comunicadora.

Todo comenzó cuando, en el espacio de Telecinco, Omar Suárez recordó al periodista deportivo el asunto del supuesto despido de Terelu Campos de Mañaneros. "Te digo una cosa, Pipi. Tú dices que a Terelu esto le ha venido bien porque la despidieron de un programa, y eso no es verdad. ¿Cuándo vas a pedir disculpas?", preguntaba el periodista.

Entonces, Pipi Estrada aprovechaba verter este comentario sobre la hija de María Teresa Campos. "Yo dije aquí que Terelu había recibido una llamada y que, de momento, no contaban con ella. No dije que fuera despedida fulminantemente. Una empresa privada hace y deshace como quiere, pero con el dinero que pagamos todos, cuando hay un tráfico de influencias, estamos hablando de algo feo", aseguraba el periodista, provocando la inmediata reacción de Emma García. "Cuidadito, cuidadito. Te digo que estás en directo. Esto es lo que dice Pipi y no me hago responsable de los comentarios de mis colaboradores", argumentaba la presentadora.

Pero poco después era la propia Terelu Campos la que, desde el photocall del concierto de Isabel Pantoja en Madrid, contestaba a Pipi en directo. "Espero que un compañero tuyo que está ahí se retracte porque me ha acusado de un delito. Un beso enorme a Emma, que sabe que la amo", señaló la comunicadora, visiblemente molesta.

"Quizás me he excedido en el fragor de la batalla. He dicho que ha tenido un problema en el programa de la mañana y lo ha solucionado, evidentemente lo más bonito en la vida es tener amigos. No quería decir eso exactamente. Lo que quería decir es que había un problema y ese problema se ha solucionado. Pido disculpas, pido perdón. No era mi intención", intentaba explicarse Estrada.