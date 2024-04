Dani Martín explica su cambio físico y su notable pérdida de peso: "Así nos ahorramos todo este tema..."

Hace unas semanas, Dani Martín llamó la atención en las redes por su nuevo aspecto físico, ya que el exvocalista de El Canto del Loco lucía un aspecto bastante distinto al de las apariciones anteriores.

El madrileño lucía el cabello mucho más largo y rubio anaranjado. Además, parecía haber perdido algunos kilos. Ambas cosas despertaron multitud de comentarios. "¿Qué ha hecho con Dani Martín?" o "Qué cambiado está Griezmann", eran algunos de los comentarios que se han podido leer en X.

Ahora, el artista ha publicado un vídeo en sus redes en el que habla, precisamente, de este extremo, confirmando que, en efecto, ha adelgazado y, además, lo ha hecho a conciencia.

"Hace un par de años sucedió y ahora está volviendo a suceder otra vez, pero al revés, a la inversa. En el encuentro con gente maravillosa, en el día a día en la calle, me dicen: 'estás más delgado, ¿no?'. 'Sí, sí'. 'Pero es que estás más delgado'. 'Sí, sí, estoy más delgado'. 'Pero ¿estás bien?'. 'Sí, sí, estoy mejor que hace dos años, cuando estaba como Miki Ballena'. 'Pero es que estás más delgado. Y llevas el pelo rubio'. 'Sí, también. Fíjate qué cosas', reproduce el cantante, como ejemplo de conversación con un tercero.

En un tono serio y tirando de ironía, Martín da las claves de su pérdida de peso, que son cuidar su alimentación y llevar una vida más saludable. "Si nos encontramos así en cosas, en la calle, en el súper, en estas cosas que se salen a hacer cuando me dejan salir del sitio este donde sabéis que me metieron algunas personas que les gusta el clickbait, que sí, y que me he puesto gafas, porque como van pasando los años cada vez ves peor y eso, pero que he adelgazado, he adelgazado porque me estoy cuidando, no estoy mal ni tengo depresión ni nada de eso".

Además, comenta los beneficios que le está trayendo cuidarse. "Tengo la piel mejor, duermo mejor, y todo mejor. Porque el estar gordito de alegría es maravilloso, pero el estar saludable por una alimentación maravillosa es increíble. Así que ya nos ahorramos el tema de que has adelgazado y todo este kit. Así vosotros ya tiráis para dentro del supermercado o de la farmacia, del estadio o de lo que fuera, y yo también. Y nos quitamos lo de la delgadez y eso. Porque hay mucho nutricionista y mucho coach últimamente. Se confirma: he adelgazado, lleva gafas y tengo el pelo rubio", ha zanjado.