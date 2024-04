Supremme de Luxe lanza un mensaje contra la homofobia y emociona al jurado de 'Tu cara me suena': "No puede ser motivo de repudio"

Supremme de Luxe protagonizó una de las actuaciones más emotivas de toda la noche en Tu cara me suena, durante la noche del viernes en Antena 3. La drag queen sobrecogió al jurado con su imitación de Mika.

En la entrevista previa a pasar por el clonador, el artista hizo un alegato en contra de la homofobia junto a Manel Fuentes. "Amar nunca puede ser un motivo para que te repudien", aseguró. "Amar no puede suponer un problema", añadía, por su parte, el presentador.

Tras ello, comenzó la emocionante actuación, donde cantó Relax, Take It Easy. El artista puso así el broche final a la gala del programa, con una preciosa puesta en escena. Arnau, profesor, tocó el piano en directo, y dos actores de musical llamados Hugo y Adriana hicieron los coros.

El público y los concursantes se pusieron en pie. "Has creado un momento mágico", valoraba Àngel Llàcer. "Te has entregado a una canción muy difícil. Estabas en la cuerda floja, pero con tu arte y tu alma has creado uno de los momentos que recordaremos siempre".

"Imitar a Mika es muy difícil porque tiene muchas voces", señaló Lolita Flores. "Me gusta verte, y cuando me quedo sin hacer ningún gesto es porque me está llegando y lo estoy viviendo", le felicitó.